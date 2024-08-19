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Global Ports сократил контейнерооборот в первом квартале 2022 на 2%
19.08.2024

Контейнерооборот российских портов в июле 2024 в деталях

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