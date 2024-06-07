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Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 вырос на 36,7%
07.06.2024

Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 вырос на 36,7%

    • В апреле 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя апреля прошлого года на 36,7%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2024 вырос на 36,7%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 46,3%, импорт – на 19,9%. В каботаже было перевалено 48,4% больше, чем годом ранее. Транзит составил 10 TEU. В апреле прошлого года транзита не было.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2024 года составляла 30,2%.

    Груженых контейнеров было обработано, на 38,8% больше, чем в апреле 2023 года. Из общего объема груженых 16,4% приходилось на рефконтейнеры, 83,6% – на сухие.

    43,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 33,7% – в экспорте, 22,4% – в каботаже, 0,01% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 31,5%.

    В апреле 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 84,1%, Калининград обработал 15,8%, на долю Усть-Луги приходилось 0,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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