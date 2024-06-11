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Все порты Финляндии, 4 месяца 2024 года
11.06.2024

Все порты Финляндии, 4 месяца 2024 года

    • Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам января-апреля 2024 года составил 380,4 тыс. TEU. Это на 14,4% меньше показателя 4 месяцев 2023 года.

    При этом экспортный контейнеропоток сократился на 21,2% и составил 185,6 тыс. TEU. Импорт также снизился – на 6,8% до 194,8 тыс. TEU. Транзит упал на 45,2%, до 17 тыс. TEU.

    По итогам 4 месяцев этого года практически все порты Финляндии показали отрицательную динамику.

    Так, по данным статистического управления Финляндии, ХаминаКотка по итогам января-апреля этого года обработала 164,5 тыс. TEU, что на 20,7% меньше, чем годом ранее.

    Через причалы Хельсинки за 4 месяца 2024 года прошло на 8% меньше контейнеров, чем годом ранее – их объем составил 127,8 тыс. TEU. Раума также снизила контейнерооборот – на 12,9%, обработав 54,5 тыс. TEU.

    Оборот контейнеров вХанко по итогам отчетного периода уменьшился на 13,7%, до 16 тыс. TEU. Также снижение объемов перевалки контейнеров отмечено в портах Торнио – на 4,9% (до 3,4 тыс. TEU) и Коккола – на 5,9% (до 2,9 тыс. TEU).

    Существенное падение объемов обработки наблюдается в Турку – на 41,5% (до 611 TEU), Уусикапунки – на 53,2% (до 101 TEU) и Пиетарсаари – на 52,1% (до 45 TEU).

    В то же время по итогам января-апреля 2024 года увеличили обработку контейнеров порты Оулу – на 17% (до 9,1 тыс. TEU), Кеми – на 12,7% (до 1,3 тыс. TEU) и Раахе – на 75% (до 77 TEU).

    Кроме того, 6 TEU обработал порт Марианхамина, а Пори и Вааса перевалили по 1 TEU.

    Остальные финские порты в январе-апреле 2024 года обработку контейнеров не осуществляли.

    Отметим, что в апреле 2024 года суммарный оборот контейнеров всех портов Финляндии (без учета транзита) составил всего 107,6 тыс. TEU – в 2,4 раза выше к уровню марта 2024 года, но минус 20,9% к уровню апреля 2023 года.

     


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