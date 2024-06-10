49 отмененных рейсов с 24 по 28 неделю 2024

По информации аналитического агентства Drewry, с 24 недели по 28 неделю 2024 года объявлено о 49 отмененных рейсах, что составляет 7% от 665 запланированных на этот период рейсов.

53% отмененных рейсов приходится на транстихоокеанские сервисы на восточное побережье США, 29% – на маршруты Азия – Северная Европа и Средиземноморье и 18% – на трансатлантические сервисы на западное побережье США.

На следующие пять недель OCEAN Alliance объявил об отмене 15 рейсов. У 2M и THE Alliance отменено по 8 рейсов. На сервисах, выполняемых вне рамок альянсов, на этот период отменено 18 рейсов. Ожидается, что в среднем в течение следующих пяти недель 93% судов будут ходить по расписанию.

Как отмечают в Drewry, сохраняющаяся перегруженность морских портов, вероятно, способствовала введению General Rate Increase (GRI), что привело к дальнейшему росту фрахтовых ставок.

Из-за заторов в Сингапуре перевозчики пропускали заходы в этот порт, что приводило к перегруженности в следующих портах в ротации, таких как Порт-Келанг, тем самым вызывая сбои в расписании. В то время как нагрузка на Сингапур на прошлой неделе немного уменьшилась, заторы сместились в Порт-Келанг, где количество судов, простаивающих в ожидании захода, увеличилось с 41 до 52 единиц, а время ожидания достигло 25 часов.

Растущая перегруженность портов, а также нехватка оборудования и недостаточность провозных мощностей, вероятно, в ближайшие недели будут удерживать ставки на высоком уровне, пишет Drewry.

График: Drewry

Фото: Maersk