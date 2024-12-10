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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2024 в деталях
10.12.2024

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2024 вырос на 14,8%

    • В октябре 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 14,8% относительно показателя октября 2023 года.

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в октябре 2024 вырос на 14,8%

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    Согласно имеющимся официальным данным, импорт вырос на 47,5%, экспорт – на 9,7%. В каботаже было перевалено на 13,9% меньше, чем годом ранее. Транзит снизился на 27,9%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в октябре 2024 года соответствовала 51%.

    Груженых контейнеров было обработано на 17,7% больше, чем в октябре 2023 года. Из общего объема груженых 4,2% приходилось на рефконтейнеры, 95,8% – на сухие.

    61,7% груженых контейнеров прошло в импорте, 18,3% – в каботаже, 16,7% – в экспорте и 3,4% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 6,3%.

    В октябре 2024 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 63,2%, Восточный обработал 19,9%, на Находку приходилось 5,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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