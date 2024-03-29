Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь 2024

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе 2024 года составил 3,4 млн тонн на сумму 1,8 млрд евро, тогда как в январе 2023 года было 4,2 млн тонн (-19%) на сумму почти 3,8 млрд евро (-55,5%).

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В том числе грузоперевозки трубопроводным транспортом из РФ в ЕС составили 3,4 млн тонн на сумму 1,8 млрд евро, тогда как годом ранее было 4,2 млн тонн (-19%) на сумму 3,78 млрд евро (-52,6%).

Самые крупные поставки из РФ в Евросоюз в отчетном периоде были в адрес Венгрии, Словакии и Испании.

Венгрия в январе этого года нарастила поставки относительно января 2023 года на 50% – с 500 тыс. тонн до 1 млн тонн.

Объем грузоперевозок трубопроводным транспортом из РФ в Словакию вырос относительно января 2023 года на 9,1% – с 660 тыс. тонн до 720 тыс. тонн.

Поставки в Испанию в отчетном периоде составили 500 тыс. тонн, тогда как голом ранее было прокачано 410 тыс. тонн (+22%).

Поставки трубопроводным транспортом из ЕС в РФ в весовом значении Евростат не раскрывает, однако в денежном выражении, по данным Евростата, такие грузоперевозки составили 7 млн евро (годом ранее 1,9 млн евро). При этом 5 млн евро пришлось на Латвию и почти 2 млн евро – на Литву.

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