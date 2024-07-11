Для доставки грузов на объекты «Восток Ойл» будет привлечено 326 единиц флота

«РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»), приступил к доставке грузов по реке Енисей и Северному морскому пути на производственные объекты, расположенные на север Красноярского края. В период летней навигации планируется доставить рекордный объем грузов – порядка 1,5 млн тонн материалов и оборудования, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Для перевозки из портов Мурманска, Архангельска, Красноярска, Лесосибирска и Дудинки, а также из портов рек Обь‑Иртышского бассейна будет привлечено 326 единиц флота.

Нефтяники для приема грузов на Таймыре планируют задействовать 14 причалов и 5 производственных баз – «Бухта Север», «Таналау», «Караул», «Точино», «Воронцово», порт Дудинки, а также терминалы «Чайка», «Диксон» и «Северная звезда» в Енисейском заливе Карского моря и базы Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета.

Причальные сооружения подготовлены для выгрузки грузов ‑ проведены работы по берегоукреплению, подготовке складских площадей, а также все необходимые экологические мероприятия. Разгрузочные работы будут осуществляться в круглосуточном режиме в связи с коротким периодом «высокой воды» на реке Большая Хета.

Номенклатура завозимых грузов включает металлоконструкции, оборудование, кабельно-проводниковую и трубную продукцию, вагон-дома, цемент и другие материалы для строительства объектов проекта «Восток Ойл» и поддержания действующей инфраструктуры на месторождениях Ванкорского кластера.

В этом строительном сезоне продолжатся опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, строительство объектов системы внешнего транспорта, в том числе нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север», объектов энергообеспечения, логистической инфраструктуры, работы по возведению гидротехнических сооружений, берегоукреплению, расширению береговой и причальной инфраструктуры, строительство нефтеналивного причала на терминале «Порт Бухта Север».

Фото: «Роснефть»