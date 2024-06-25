Фрахтовые ставки достигли шестизначных цифр

Фрахтовые ставки на контейнеровозы на фоне дефицита провозных мощностей достигли рекордного уровня – 15 тыс. долларов в день. Как сообщает The Loadstar, именно по такой ставке Maersk зафрахтовал у тайваньского регионального перевозчика TS Lines новострой-7-тысячник «Kota Valparaiso» сроком на три месяца.

Две недели назад CMA CGM зафрахтовала у той же тайваньской линии sistership – «Kota Callao» – по ставке 100 тыс. долларов вдень, что само по себе уже было рекордом.

Кроме того, в мае CMA CGM приобрела у TS Lines еще один 7-тысячник «TS Dubai» за 80 тыс. долларов в день на срок 3-4 месяца.

TS Lines заказал строительство контейнеровозов на китайской верфи заводе Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding на пике спроса во время пандемии, планируя выйти на дальнемагистральные маршруты. Однако несколько судов были отфрахтованы, когда рынок в прошлом году стабилизировался.

Предполагается, что Maersk и CMA CGM могут задействовать зафрахтованные контейнеровозы на трейде Азия – Южная Америка, где ставки достигли двухлетнего максимума.

Согласно отчету Linerlytica, в этом году было сдано контейнеровозов суммарной вместимостью 1,62 млн TEU, и все они были сразу поглощены рынком из-за кризиса в регионе Красного моря. «Перевод судов на маршрут в обход мыса Доброй Надежды с декабря 2023 года фактически поглотил 1,6 млн TEU», – отмечают в агентстве, добавляя, что дефицит тоннажа на глобальном рынке сохраняется, при этом спотовые и фрахтовые ставки продолжают расти, поскольку рынок традиционно вступает в летний пиковый сезон. Cроки фрахта тоже растут. За краткосрочный фрахт перевозчики вынуждены платить значительные премии.

Узкие места в логистике являются еще одним фактором, приводящим к нехватке судов. По оценкам Linerlytica, заторы в портх вывели из оборота 500 тыс. TEU. «Провозные мощности работающего сейчас флота составляют 25 млн TEU, тогда как в декабре 2023 года было 25,5 млн TEU», – подчеркивают аналитики.

Загруженность портов при этом остается высокой, особенно в странах Юго-Восточной Азии – это Сингапур, Порт-Кланг. На прошлой неделе на подходах к портам по всему миру простаивали контейнеровозы суммарной вместимостью 2,5 млн TEU, или 8,4% мирового контейнерного флота. Скопление судов, прибывающих из Азии, привело к увеличению задержек в портах Северной Европы, особенно в Роттердаме.

Фото: The Loadstar / © Mariusz Bugno