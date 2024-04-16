Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
HMM увеличит флот до 130 контейнеровозов
16.04.2024

HMM увеличит флот до 130 контейнеровозов

    • К 2030 году HMM увеличит свой флот до 130 контейнеровозов, а его суммарная вместимость составит 1,5 млн TEU, сообщает The Loadstar со ссылкой на заявление перевозчика. Сейчас флот HMM составляет 84 контейнеровоза совокупной вместимостью 920 тыс. TEU.

    «Среднесрочная и долгосрочная стратегии HMM на 2030 год направлены на то, чтобы заблаговременно адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям, в частности, к изменениям в составе альянса THE Alliance, куда входит HMM и откуда в 2025 году выходит Hapag-Lloyd в связи с созданием альянса Gemini с Maersk», – цитирует заявление The Loadstar.

    Кроме того, HMM планирует увеличить свою долю на рынке за счет диверсификации маршрутов и всей сети, а также к 2030 году нарастить флот балкеров – с 36 судов суммарным дедвейтом 6,3 млн тонн до 110 судов суммарным дедвейтом 12,28 млн тонн.

    В соответствии с диверсификацией своих маршрутов контейнерных перевозок HMM также намерен расширить свою логистическую инфраструктуру за счет приобретения большего количества терминалов, а свои цели по декарбонизации перенести с 2050 на 2045 год.

    Заявление HMM совпало с заявлением правительства Южной Кореи об инвестировании 2,5 млрд долларов в судоходную отрасль страны.

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль недавно заявил о том, что к 2030 году провозные мощности национального контейнерного флота страны достигнут 2 млн TEU, подразумевая, что из них 500 тыс. TEU будут управлять SM Line и другие региональные фидерные операторы.

    В корейском правительстве отмечают, что на фоне растущей неопределенности в мировой экономике крупные линии, такие как Maersk Line, несут убытки. Поэтому власти Кореи и частный сектор будут инвестировать в судоходную отрасль, чтобы преодолеть кризис и развиваться дальше. В частности, финансовая поддержка в размере 200 млн долларов будет оказана малому и среднему бизнесу, чуть меньше 2 млрд долларов будет выделено на строительство экологически чистых судов и 900 млн долларов – на строительство инфраструктуры для «зеленых» бункеровочных операций.

    Фото: HMM


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.02.2024
    Сделка по приватизации HMM провалилась
    Южнокорейская птицеводческая компания Harim Group выходит из сделки по приватизации контейнерной линии HMM, сообщает […]
    HMMАкциипокупкаПриватизация
    0
    07.02.2024
    QatarEnergy построит еще 15 газовозов на корейских верфях
    QatarEnergy заключил контракт с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries на строительство 15 СПГ-танкеров сообщает […]
    QatarEnergyверфиСПГ-газовозыСтроительство
    0
    16.02.2024
    Количество контейнеровозов, оснащенных скрубберами, на рекордно высоком уровне
    Количество контейнеровозов, оснащенных скрубберами, находится на рекордно высоком уровне и составляет 36% всего мирового […]
    MSCONEКонтейнеровозыпровозные мощности
    0
    12.03.2024
    Товарооборот Россия – Южная Корея в январе 2024 года
    По данным Korea Customs Service, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе 2024 […]
    Только для подписчиков
    2024ТоварооборотЮжная Корея
    0
    05.03.2024
    Самая быстрорастущая контейнерная линия
    Самой быстрорастущей в процентном выражении контейнерной линией в 2023 году стала Tailwind Shipping Lines, […]
    провозные мощностирейтинг контейнерных линий
    0
    26.03.2024
    ONE планирует увеличить свои провозные мощности до 3 млн TEU
    В этом году в среднем вводится в строй по одному контейнеровозу в день, и […]
    ONEКонтейнеровозыпровозные мощностирост
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2024 Восточный полигон оказался узок для контейнеров – 1
    16.04.2024 Контейнерные поезда Китай – Европа в первом квартале 2024 года
    16.04.2024 HMM увеличит флот до 130 контейнеровозов
    16.04.2024 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2024
    16.04.2024 MSC купила два контейнеровоза на вторичном рынке
    15.04.2024 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2024
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •