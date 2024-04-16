HMM увеличит флот до 130 контейнеровозов

К 2030 году HMM увеличит свой флот до 130 контейнеровозов, а его суммарная вместимость составит 1,5 млн TEU, сообщает The Loadstar со ссылкой на заявление перевозчика. Сейчас флот HMM составляет 84 контейнеровоза совокупной вместимостью 920 тыс. TEU.

«Среднесрочная и долгосрочная стратегии HMM на 2030 год направлены на то, чтобы заблаговременно адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям, в частности, к изменениям в составе альянса THE Alliance, куда входит HMM и откуда в 2025 году выходит Hapag-Lloyd в связи с созданием альянса Gemini с Maersk», – цитирует заявление The Loadstar.

Кроме того, HMM планирует увеличить свою долю на рынке за счет диверсификации маршрутов и всей сети, а также к 2030 году нарастить флот балкеров – с 36 судов суммарным дедвейтом 6,3 млн тонн до 110 судов суммарным дедвейтом 12,28 млн тонн.

В соответствии с диверсификацией своих маршрутов контейнерных перевозок HMM также намерен расширить свою логистическую инфраструктуру за счет приобретения большего количества терминалов, а свои цели по декарбонизации перенести с 2050 на 2045 год.

Заявление HMM совпало с заявлением правительства Южной Кореи об инвестировании 2,5 млрд долларов в судоходную отрасль страны.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль недавно заявил о том, что к 2030 году провозные мощности национального контейнерного флота страны достигнут 2 млн TEU, подразумевая, что из них 500 тыс. TEU будут управлять SM Line и другие региональные фидерные операторы.

В корейском правительстве отмечают, что на фоне растущей неопределенности в мировой экономике крупные линии, такие как Maersk Line, несут убытки. Поэтому власти Кореи и частный сектор будут инвестировать в судоходную отрасль, чтобы преодолеть кризис и развиваться дальше. В частности, финансовая поддержка в размере 200 млн долларов будет оказана малому и среднему бизнесу, чуть меньше 2 млрд долларов будет выделено на строительство экологически чистых судов и 900 млн долларов – на строительство инфраструктуры для «зеленых» бункеровочных операций.

Фото: HMM