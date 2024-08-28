Четвертый контейнеровоз Maersk на метаноле

A.P. Moller-Maersk дал имя своему четвертому контейнеровозу на метаноле. Как сообщает WorldCargoNews, церемония прошла в этот вторник в Лос-Анжелесе.

Судно длиной 350 м и вместимостью более 16 тыс. TEU получило название «Alette Maersk» в честь Алетты Маерск-Мак-Кинни Соренсен, правнучки основателя группы.

Контейнеровоз построен на верфи HD Hyundai Heavy Industries. До этого флот Maersk пополнили sistership’ы «Ane Maersk», «Astrid Maersk» и «Antonia Maersk».

В рамках объявленной Maersk стратегии по достижению нулевого уровня выбросов к 2040 году Maersk намерен оснастить двухтопливными двигателями, способными работать на метаноле, 25 своих судов.

Фото: Maersk / X via WorldCargoNews