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Четвертый контейнеровоз Maersk на метаноле
28.08.2024

Четвертый контейнеровоз Maersk на метаноле

    • A.P. Moller-Maersk дал имя своему четвертому контейнеровозу на метаноле. Как сообщает WorldCargoNews, церемония прошла в этот вторник в Лос-Анжелесе.

    Судно длиной 350 м и вместимостью более 16 тыс. TEU получило название «Alette Maersk» в честь Алетты Маерск-Мак-Кинни Соренсен, правнучки основателя группы.

    Контейнеровоз построен на верфи HD Hyundai Heavy Industries. До этого флот Maersk пополнили sistership’ы «Ane Maersk», «Astrid Maersk» и «Antonia Maersk».

    В рамках объявленной Maersk стратегии по достижению нулевого уровня выбросов к 2040 году Maersk намерен оснастить двухтопливными двигателями, способными работать на метаноле, 25 своих судов.

    Фото: Maersk / X via WorldCargoNews


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