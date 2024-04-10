Ограничения в Панамском канале останутся в силе в течение года

Администрация Панамского канала (ACP) сохранит ограничения на проход судов через канал, но смягчит их в ожидании приближающегося сезона дождей, сообщает Splash.

«Согласно прогнозам, в конце апреля начнутся стабильные осадки и будут продолжатся на протяжении нескольких месяцев. Если прогнозы оправдаются, мы планируем постепенно смягчит ограничения на проход судов. Тогда к концу 2025 года ситуация нормализуется полностью, – цитирует издание заявление ACP. – Начавшиеся осадки и прогресс, достигнутый благодаря экономии воды на канале, переломили ситуацию».

Напомним, из-за продолжительной засухи в мае прошлого года Администрация Панамского канала приняла решение сократить количество судов, проходящих через канал. Засуха, усугубленная климатическим явлением Эль-Ниньо, привела к тому, что большинство судов избегали этот водный путь из-за очередей на проход через канал и высоких сборов за транзит.

Три недели назад ACP добавила три слота на транзит в день. В настоящее время максимальное количество проходов через этот водный путь достигло 27, тогда как ранее их было 37. «Но и это признак того, что все худшее позади», – добавляет Splash.

На прошлой неделе Maersk также сообщил об улучшении ситуации и объявил о возобновлении сервиса, который ранее, из-за ограничений по засухе, был перенаправлен на железную дорогу.

«Все изменения ограничений будут зависеть от прогнозов. Если количество осадков окажется не таким, как ожидается, канал может сохранить или применить дополнительные ограничения либо по числу проходов в день, либо по осадке», — предупредила Администрация канала.

Ожидается, что осадки по интенсивности будут нарастать, что позволит каналу постепенно довести количество проходов судов до 36 в день – обычного числа проходов во время сезона дождей. Глубина озера Гатун, питающего канал, начнет повышаться в конце мая.

Напомним, в августе прошлого года для прохода через канал пришлось выгрузить часть контейнеров с контейнеровоза «Ever Max» вместимостью 17 тыс. TEU. Судно прошло через канал с 13 345 TEU на борту и осадкой 13,1 м, всего на 0,3 м меньше допустимой осадки. В порту Бальбоа с «Ever Max» пришлось выгрузить 1,4 тыс. TEU контейнеров.

Осенью 2023 года Администрация канала была вынуждена ввести аукцион на бронирование слотов на проход судов. Почти 4 млн долларов заплатила японская нефтегазовая компания Eneos на аукционе, чтобы получить слот на транзит. Тем самым был побит предыдущий рекорд в 2,4 млн долларов, которые ранее заплатил неназванный грузоотправитель. Помимо этого, Eneos пришлось выложить несколько сотен тысяч долларов стандартного транзитного сбора.

Фото: Администрация Панамского канала