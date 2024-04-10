Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ограничения в Панамском канале останутся в силе в течение года
10.04.2024

Ограничения в Панамском канале останутся в силе в течение года

    • Администрация Панамского канала (ACP) сохранит ограничения на проход судов через канал, но смягчит их в ожидании приближающегося сезона дождей, сообщает Splash.

    «Согласно прогнозам, в конце апреля начнутся стабильные осадки и будут продолжатся на протяжении нескольких месяцев. Если прогнозы оправдаются, мы планируем постепенно смягчит ограничения на проход судов. Тогда к концу 2025 года ситуация нормализуется полностью, – цитирует издание заявление ACP. – Начавшиеся осадки и прогресс, достигнутый благодаря экономии воды на канале, переломили ситуацию».

    Напомним, из-за продолжительной засухи в мае прошлого года Администрация Панамского канала приняла решение сократить количество судов, проходящих через канал. Засуха, усугубленная климатическим явлением Эль-Ниньо, привела к тому, что большинство судов избегали этот водный путь из-за очередей на проход через канал и высоких сборов за транзит.

    Три недели назад ACP добавила три слота на транзит в день. В настоящее время максимальное количество проходов через этот водный путь достигло 27, тогда как ранее их было 37. «Но и это признак того, что все худшее позади», – добавляет Splash.

    На прошлой неделе Maersk также сообщил об улучшении ситуации и объявил о возобновлении сервиса, который ранее, из-за ограничений по засухе, был перенаправлен на железную дорогу.

    «Все изменения ограничений будут зависеть от прогнозов. Если количество осадков окажется не таким, как ожидается, канал может сохранить или применить дополнительные ограничения либо по числу проходов в день, либо по осадке», — предупредила Администрация канала.

    Ожидается, что осадки по интенсивности будут нарастать, что позволит каналу постепенно довести количество проходов судов до 36 в день – обычного числа проходов во время сезона дождей. Глубина озера Гатун, питающего канал, начнет повышаться в конце мая.

    Напомним, в августе прошлого года для прохода через канал пришлось выгрузить часть контейнеров с контейнеровоза «Ever Max» вместимостью 17 тыс. TEU. Судно прошло через канал с 13 345 TEU на борту и осадкой 13,1 м, всего на 0,3 м меньше допустимой осадки. В порту Бальбоа с «Ever Max» пришлось выгрузить 1,4 тыс. TEU контейнеров.

    Осенью 2023 года Администрация канала была вынуждена ввести аукцион на бронирование слотов на проход судов. Почти 4 млн долларов заплатила японская нефтегазовая компания Eneos на аукционе, чтобы получить слот на транзит. Тем самым был побит предыдущий рекорд в 2,4 млн долларов, которые ранее заплатил неназванный грузоотправитель. Помимо этого, Eneos пришлось выложить несколько сотен тысяч долларов стандартного транзитного сбора.

    Фото: Администрация Панамского канала


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.03.2024
    Стоимость логистики для российских нефтехимических компаний выросла в два раза
    Стоимость логистики для российских нефтехимических компаний с 2022 года выросла по всем направлениям в […]
    Дальний ВостокКитайНефтехимияОграничения
    0
    06.02.2024
    Первая в мире бункеровка мегаконтейнеровоза метанолом по схеме ship-to-ship
    В южнокорейском порту Ульсан прошла первая в мире бункеровка контейнеровоза «зеленым» метанолом по схеме […]
    16-тысячникMaerskБункеровкаконтейнеровоз
    0
    08.02.2024
    Maersk выводит буксирный бизнес из состава группы
    A.P. Moller – Maersk принял решение вывести из состава группы свой буксирный бизнес Svitzer. […]
    MaerskSvitzerБуксиры
    0
    29.02.2024
    На внутриевропейском рынке продолжают доминировать крупные контейнерные линии
    Крупные контейнерные линии продолжают доминировать над фидерными операторами на внутриевропейском рынке. Чтобы расширить глобальное […]
    CMA CGMMaerskMSCЕвропа
    0
    31.01.2024
    Россия вводит ограничения на ввоз семян из недружественных стран
    Россия вводит временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об […]
    ввознедружественные страныОграниченияРоссия
    0
    27.02.2024
    Доходы Панамского канала выросли почти на 15%
    Несмотря на засуху и ограничения
    2023ДоходыОграниченияПанамский канал
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.04.2024 MSC расширяет ротацию сервиса на Батуми
    10.04.2024 Контейнерооборот портов Китая в январе-феврале 2024
    10.04.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2024
    10.04.2024 Контейнерооборот Ирана, 3 месяца 2024
    09.04.2024 «Рускон» возобновил мультимодальный сервис на Дальний Восток
    09.04.2024 ZIM поднялся в рейтинге
    Госрегулирование Показать всё
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    02.04.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининградской области выделят 1,8 млрд рублей
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •