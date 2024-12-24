Продлен временный запрет на экспорт риса

Правительство РФ приняло решение продлить временный запрет на вывоз риса-сырца и рисовой крупы. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписано, сам документ будет опубликован позднее.

Ограничение будет действовать до 30 июня 2025 года. Решение принято для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией.

При этом для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. В частности, он не распространяется на поставки этой продукции в государства – члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию.

Также рис и рисовую крупу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Кроме того, с учётом запросов со стороны государств-партнёров о поставках семенного материала из‑под действия временного запрета исключён рис для посева.

Временный запрет вывоза риса и рисовой крупы был введён с 1 июля 2022 года по решению подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, а затем продлевался до 31 декабря 2024 года включительно.

Фото с сайта Роспотребнадзора