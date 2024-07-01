Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
С 1 июля вступает в силу запрет на использование и транспортировку мазута в Арктике
01.07.2024

С 1 июля вступает в силу запрет на использование и транспортировку мазута в Арктике

    • С 1 июля 2024 года вступает в силу запрет на использование и транспортировку мазута в Артике. Соответствующие поправки к приложению MARPOL, касающиеся запрета на использование и транспортировку мазута (HFO) в арктических водах, были приняты в июне 2017 года на заседании Комитета по защите морской среды Международной морской организации (IMO).

    Запрет распространяется на использование и транспортировку тяжелого топлива с плотностью выше 900 кг/куб. м при температуре 15 градусов и кинематической вязкостью 180 мм2/с при температуре 50 градусов.

    Запрет не коснется поисково-спасательных судов, а также судов, предназначенных для предотвращения и ликвидации разливов нефти.

    До 1 июля 2029 года этот запрет не будет распространяться на суда, которые ходят под флагом стран, имеющих арктическое побережье, в том случае, если такие суда работают в пределах территориальных вод страны флага.

    По оценкам Международного совета по чистому транспорту, порядка 74% судов, использующих тяжелое топливо, смогут продолжать делать это до 2029 года, и сторонники запрета раскритиковали эту лазейку в новом требовании.

    «Правительства и неправительственные организации долго и упорно боролись за запрет на использование и перевозку мазута в Арктике, но понимают, что он будет реализован наполовину. Этого недостаточно, — отмечают в Clean Arctic Alliance. – Государства-члены IMO, особенно арктические прибрежные страны, должны пойти дальше этого запрета и реализовать его таким образом, чтобы действительно защитить Арктику от разливов тяжелого топлива и выбросов углерода – а это означает отказ от предоставления лазеек для судоходной отрасли».

    Фото: «Новатэк»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.06.2024
    Состоялся 8-й Международный Арктический саммит
    Очередной, 8-ой Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, инновации и развитие регионов» (Саммит Арктика 2024) состоялся 22 мая — 24 мая 2024 года.
    Арктикасаммит
    0
    06.05.2024
    В IMO обсудили профильные вопросы, связанные с автономным судоходством
    С 22 по 26 апреля в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) в Лондоне прошла […]
    IMOавтономное судовождениеКонвенцияМеждународная морская организация
    0
    29.05.2024
    Китай призвал Иран обеспечить безопасность в Красном море
    Министр иностранных дел Китая Ван и его йеменский коллега Шайа Мохсен аль-Зиндани 28 мая […]
    IMOИранКитайКрасное море
    0
    12.02.2024
    Утвержден перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза
    Правительство продолжает создавать условия для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего […]
    АрктикаГрузоперевозкижд станцияКрайний Север
    0
    25.06.2024
    25 июня – Всемирный день моряка
    25 июня в мире отмечается День моряка. В этом году Международная морская организация (IMO) […]
    IMOБезопасностьВсемирный день морякаМеждународная морская организация
    0
    12.04.2024
    Дания запретила слив отработанной воды из скрубберов
    В своих территориальных водах
    ДанияЗапретскрубберыТерриториальные воды
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2024 в деталях
    01.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2024
    28.06.2024 Еще один контейнерный терминал появится в Забайкальске на границе с Китаем
    28.06.2024 Первый судозаход Newnew Shipping на УЛКТ
    28.06.2024 Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2024 вырос на 36,7%
    28.06.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •