С 1 июля вступает в силу запрет на использование и транспортировку мазута в Арктике

С 1 июля 2024 года вступает в силу запрет на использование и транспортировку мазута в Артике. Соответствующие поправки к приложению MARPOL, касающиеся запрета на использование и транспортировку мазута (HFO) в арктических водах, были приняты в июне 2017 года на заседании Комитета по защите морской среды Международной морской организации (IMO).

Запрет распространяется на использование и транспортировку тяжелого топлива с плотностью выше 900 кг/куб. м при температуре 15 градусов и кинематической вязкостью 180 мм2/с при температуре 50 градусов.

Запрет не коснется поисково-спасательных судов, а также судов, предназначенных для предотвращения и ликвидации разливов нефти.

До 1 июля 2029 года этот запрет не будет распространяться на суда, которые ходят под флагом стран, имеющих арктическое побережье, в том случае, если такие суда работают в пределах территориальных вод страны флага.

По оценкам Международного совета по чистому транспорту, порядка 74% судов, использующих тяжелое топливо, смогут продолжать делать это до 2029 года, и сторонники запрета раскритиковали эту лазейку в новом требовании.

«Правительства и неправительственные организации долго и упорно боролись за запрет на использование и перевозку мазута в Арктике, но понимают, что он будет реализован наполовину. Этого недостаточно, — отмечают в Clean Arctic Alliance. – Государства-члены IMO, особенно арктические прибрежные страны, должны пойти дальше этого запрета и реализовать его таким образом, чтобы действительно защитить Арктику от разливов тяжелого топлива и выбросов углерода – а это означает отказ от предоставления лазеек для судоходной отрасли».

Фото: «Новатэк»