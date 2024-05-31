В IMO продолжают разработку Кодекса по безопасности морских автономных надводных судов

С 15 по 24 мая в штаб-квартире Международной морской организации (IMO)в Лондоне прошла 108-я сессия Комитета по безопасности на море, в которой приняла участие делегация Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минтранса.

В рамках повестки Комитет продолжил разработку Кодекса по безопасности морских автономных надводных судов (МАНС) – нового инструмента ИМО, который планируется ввести в действие сначала в качестве рекомендательного в 2025 году, а в перспективе разработать на его основе документ обязательного характера.

Комитет достиг существенного прогресса по основным разделам Кодекса. Для более качественной проработки положений и подготовки итогового документа принято решение о продолжении работы в межсессионный период и в ходе следующих сессий Комитета. Актуализирован план работ Комитета по этому направлению, включающий важный этап накопления опыта применения, который станет неотъемлемым элементом и основой для разработки будущего Кодекса для МАНС обязательного характера.

Российская Федерация представила три документа по тематике МАНС. Первые два информируют о российском опыте эксплуатации автономных паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» и о разработке национального законодательства по автономному судоходству.

В третьем документе содержится предложение о разработке Руководства IMO по оценке качества и функционала систем автономного судовождения. Комитет взял этот вопрос в работу и планирует предметно рассмотреть российское предложение после завершения работы над рекомендательным Кодексом для МАНС в следующем году.

Принят большой пакет поправок к обязательным инструментам IMO:

к главам II-1, II-2 и V Конвенции СОЛАС (требования к устройствам аварийной буксировки грузовых судов, кроме танкеров, для которых такие требования уже разработаны; требования по обнаружению пожара и по противопожарной защите определенных типов судов; порядок уведомлений в случаях потери контейнеров в море);

к ряду кодексов ИМО (Международный кодекс по безопасной перевозке зерна насыпью; Международный кодекс по безопасности судов, использующих газы и топливо с низкой температурой вспышки; Международный кодекс по спасательным средствам; Международный кодекс по системам пожарной безопасности; Международный кодекс по морской перевозке опасных грузов; Кодекс по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты и другое).

Также приняты поправки к Приложениям к Международной конвенции о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты (ПДНВ-Р) 1995 года и новый Кодекс ПДНВ-Р. Это стало итогом успешной комплексной работы Комитета и его подотчетных органов по гармонизации соответствующих требований для членов экипажей морских судов и персонала судов рыбопромыслового флота. Пересмотренные Приложения к Конвенции ПДНВ-Р и Кодекс ПДНВ-Р вступят в силу 1 января 2026 года.

По итогам сессии Комитета одобрены несколько рекомендательных документов IMO, включая унифицированные интерпретации, призванные содействовать единообразному осуществлению требований инструментов IMO.

Среди таких рекомендательных документов – актуализированное Руководство IMO по управлению киберрисками на море. Внесенные изменения призваны упорядочить терминологию, снизить административную нагрузку при применении положений Руководства, содействовать проведению комплексной оценки рисков с целью обеспечения надежности и функциональной эффективности бортовых компьютерных систем.

В части повышения безопасности судна и экипажа в связи с использованием новых видов топлива Комитет продолжил сбор данных по характеристикам альтернативных судовых топлив и технологий, в частности, низко- и безуглеродных жидких и газообразных топлив, ядерных энергетических установок, топливных элементов, солнечный батарей, энергии ветра и др.

Работа по этому направлению предполагает анализ потенциальных рисков и опасностей, связанных с новыми видами топлива и технологиями, выявление пробелов в международно-правовом регулировании и препятствий технического и правового характера для их использования. Предлагается разработать поправки к инструментам IMO, которые должны содействовать выводу на рынок различных альтернативных видов судовых топлив и технологий при обеспечении должного уровня безопасности судна и экипажа.

Комитет также одобрил новое Руководство IMO по использованию сжиженного нефтяного газа в качестве топлива. Документ содержит рекомендации, применение которых на судах призвано повысить безопасность использования этого вида топлива в настоящее время и до принятия в будущем соответствующих обязательных положений инструментов IMO.