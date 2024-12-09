Россия представила проект автономного судоходства в IMO

5 декабря в рамках 109-й сессии Комитета по безопасности на море Международной морской организации (IMO) представлена презентация о работах, проводимых в России по проектам автономного судоходства, включая методику оценки качества функциональных свойств систем, сообщает пресс-служба Минтранса. Она подготовлена Департаментом государственной политики в области морского внутреннего водного транспорта Минтранса России совместно с ФГБОУ «Государственный университет морского флота имени адм. Ушакова».

«В последнее время автономное судоходство все шире внедряется в судоходную отрасль. На смену небольшим исследовательским проектам приходят реальные суда (паромы, сухогрузы, контейнеровозы), перевозящие грузы в режиме дистанционного управления. В ближайшем будущем количество таких судов будет только увеличиваться. И это требует разработки надежных систем управления и контроля, включая автономные навигационные системы, которые смогут поддерживать требуемый автономный режим эксплуатации судна, оценивать качество работы его систем, включая, в том числе, качество автономной навигационной системы и степень полноты ее функциональности», – говорится в пресс-релизе.

Российская делегация представила разработку российских ученых – методику оценки качества принимаемых автономной навигационной системой (АНС) решений. Для иллюстрации ее применения был продемонстрирован ряд ключевых принципов работы АНС, включая моделирование обхода неожиданно обнаруженного препятствия на маршруте в автономном режиме без участия судоводителя.

Кроме того, было показано видео-выступление капитана первого сертифицированного российского автономного парома «Генерал Черняховский» Артема Курочкина. Он рассказал об опыте использования таких систем автономного судовождения на линии Усть-Луга – Калининград, накопленного им при прохождении маршрутов, общая длина которых превышает 100 тыс. морских миль. В заключении российская сторона предложила Комитету по безопасности на море использовать опыт Российской Федерации для разработки соответствующего Руководства по оценке качества и функциональности автономных навигационных систем.

Кроме того, обсуждались вопросы применения предложенной методики для оценки существующих и перспективных автономных навигационных систем различных типов судов, возможности обучающихся АНС совершенствоваться в части прохождения тестов на правильность принятия решений, а также наличие соответствующих инфраструктурных решений для поддержания работы судна в автономном режиме.

Фото: пресс-служба Минтранса