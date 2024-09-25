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Еще два парома для линии Усть-Луга – Калининград
25.09.2024

Еще два парома для линии Усть-Луга – Калининград

    • В целях исполнения поручения президента Российской Федерации ФГУП «Росморпорт» подписало договор с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) на финансовую аренду (лизинг) двух железнодорожных паромов для обеспечения транспортной доступности западного эксклава России. Как сообщает пресс-служба «Росморпорта», паромы будут построены с максимально возможным насыщением их отечественным оборудованием на основе проекта первых в стране двухтопливных инновационных паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» с учетом опыта их эксплуатации на линии.

    Кроме того, «Росморпорт» подписал трехсторонний договор с АО «ГТЛК» и ООО «ССК «Звезда» на строительство этих железнодорожных паромов. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Фонда национального благосостояния. Ожидается, что оба судна будут сданы в 2028 году.

    Суда будут предназначены для перевозки железнодорожных составов российского стандарта с шириной колеи 1520 мм, а также других накатных грузов, включая опасные грузы, до 40 рефконтейнеров. Два двухтопливных главных двигателя на борту мощностью по 6 тыс. кВт используют в качестве топлива сжиженный природный газ или дизельное топливо с низким содержанием серы, что способствует снижению выброса парниковых газов в окружающую среду.

    «Запуск новых паромов значительно расширит возможности для перевозки грузов, необходимых для внутреннего потребления, что, в свою очередь, укрепит экономическую самостоятельность региона», – говорится в пресс-релизе.

    Технические характеристики паромов:

    • длина наибольшая – 199,9 м;
    • ширина – 27 м;
    • высота борта до ВП – 14,7 м;
    • осадка по ЛГВЛ – 6 м;
    • главные двигатели – 2 x 6 тыс. кВт;
    • скорость хода на чистой воде – 16,5 узлов;
    • экипаж / пассажиры – 24/12 человек.

    Фото: ФГУП «Росморпорт»


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