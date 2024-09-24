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Морская прогулка для льва
24.09.2024

Морская прогулка для льва

    • Паром «Амбал» доставил в Калининград африканского льва Тиграна, который станет новым обитателем Калининградского зоопарка, сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

    «Цирковые львы и тигры – завсегдатаи парома «Амбал», однако такой популярный пассажир ехал впервые, – рассказали в компании. – Тигран оказался знаменитым еще до своего путешествия на пароме. У него сложилась непростая судьба, он был конфискован в Анапе у уличных фотографов, потом пожил в частном зоопарке и был передан на передержку в Старооскольский зоопарк Белгородской области. И вот теперь у Тиграна в Калининграде появится настоящий дом, где его ждет будущая невеста – одинокая львица Лея».

    Лев перевозился в крытом фургоне с двумя сопровождающими. «На протяжении поездки он ел, пил и находился в прекрасном расположении духа. Хорошая погода на Балтике благоприятствовала его путешествию», – добавили в «Оборонлогистике».

    Паромы на линии Усть-Луга – Балтийск регулярно перевозят животных на закрытых палубах в интересах агропромышленных холдингов, заповедников и фермерских хозяйств России.

    Фото: «Оборонлогистика»


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