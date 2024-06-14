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Сухогруз «Спарта IV» совершил тестовые кругорейсы на контейнерной линии Калининград – Санкт-Петербург
14.06.2024

Сухогруз «Спарта IV» совершил тестовые кругорейсы на контейнерной линии Калининград – Санкт-Петербург

    • Сухогруз «Оборонлогистики» «Спарта IV» был передислоцирован из порта Новороссийск в порт Балтийск и в июне этого года совершил 2 тестовых кругорейса на контейнерной линии между Калининградом и Санкт-Петербургом, перевезя в общей сложности 1,5 тыс. тонн грузов, сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».

    Современный быстроходный сухогруз «Спарта IV» 2018 года постройки развивает скорость до 14 узлов и предназначен для доставки генеральных, контейнерных и навалочных грузов, а также скоропортящихся продуктов, автомобилей, тяжеловесной строительной техники, опасных и негабаритных грузов.

    Судно имеет два грузовых трюма и способно принять 630 контейнеров, в том числе 44 рефрижераторного типа. Два грузовых крана грузоподъемностью 55 тонн каждый позволяют осуществлять оперативную грузообработку.

    «Спарта IV» обладает ледовым классом Arc3, ранее судно работало на Дальнем Востоке и в Арктике в рамках северного завоза, было задействовано на южном направлении, ходило в Турцию, Индию и Сирию.

    Фото: «Оборонлогистика»

     


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