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CMA CGM запускает контейнерный сервис в Красном море
26.03.2024

CMA CGM запускает контейнерный сервис в Красном море

    • CMA CGM начала сотрудничать с Folk Maritime, новым независимым оператором фидерных и каботажных перевозок в Саудовской Аравии/ Партнерство создано в целях запуска в апреле сервиса North Red Sea Express (NRX) в регионе Красного моря.

    «North Red Sea Express будет соединять порт Джидда с портами северной части Красного моря – Сохна (Египет), Акаба (Иордания) и Янбу (Саудовская Аравия). Это укрепит растущую стратегическую позицию Саудовской Аравии как глобального логистического центра», – говорится в сообщении CMA CGM.

    На еженедельном сервисе будет задействовано два контейнеровоза. Перевалка грузов в рамках NRX будет осуществляться на двух терминалах – Red Sea Gate (RSGT) и DP World Jeddah (DPW Jeddah).

    Первый рейс запланирован на 9 апреля, отправление из порта Джидда.

    Фото: CMA CGM


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