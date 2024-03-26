CMA CGM запускает контейнерный сервис в Красном море

CMA CGM начала сотрудничать с Folk Maritime, новым независимым оператором фидерных и каботажных перевозок в Саудовской Аравии/ Партнерство создано в целях запуска в апреле сервиса North Red Sea Express (NRX) в регионе Красного моря.

«North Red Sea Express будет соединять порт Джидда с портами северной части Красного моря – Сохна (Египет), Акаба (Иордания) и Янбу (Саудовская Аравия). Это укрепит растущую стратегическую позицию Саудовской Аравии как глобального логистического центра», – говорится в сообщении CMA CGM.

На еженедельном сервисе будет задействовано два контейнеровоза. Перевалка грузов в рамках NRX будет осуществляться на двух терминалах – Red Sea Gate (RSGT) и DP World Jeddah (DPW Jeddah).

Первый рейс запланирован на 9 апреля, отправление из порта Джидда.

Фото: CMA CGM