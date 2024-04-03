CMA CGM, Renault и Volvo запускают производство электрических автофургонов

CMA CGM, Renault и Volvo создают совместное предприятие по производству электрических автофургонов нового поколения. Об этом SeaNews рассказали в CMA CGM. Новая компания называется Flexis SAS.

CMA CGM через энергетический инвестиционный фонд PULSE приобрела в новом совместном предприятии долю в 10% и подтвердила свою заинтересованность в стратегических инвестициях в Flexis SAS. До 2026 года группа планирует вложить в производство электрических автофургонов порядка 120 млн евро.

В свою очередь, автоконцерны Volvo Group и Renault Group имеют в Flexis SAS доли по 45% и намерены инвестировать в производство в течение ближайших трех лет 300 млн евро.

Автофургоны будут выпускать во Франции на одном из заводов Renault Group. Как отмечают в CMA CGM, помимо того, что автомобиль будет полностью электрическим, он будет оснащен различными технологиями, в том числе системой мониторинга доставки грузов и эффективности операций, что, как ожидается, на 30% снизит операционные затраты.

В CMA CGM отмечают, что требования по декарбонизации ужесточаются, поэтому электромобили будут востребованы на европейском рынке грузоперевозок. Ожидается, что до 2030 года их количество будет ежегодно расти на 40%.

Фото:Renault Group