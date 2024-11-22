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Evergreen заказал контейнеров на 187 млн долларов
22.11.2024

Evergreen заказал контейнеров на 187 млн долларов

    • Тайваньский контейнерный перевозчик Evergreen заказал 60,5 тыс. новых контейнеров стоимостью около 187 млн долларов, сообщает The Loadstar.

    Гонконгская CXIC Group произведет для Evergreen 23 тыс. контейнеров, остальные построят китайские Guangdong Fuwa Equipment Manufacturing (21 тыс. контейнеров) и Dong Fang International, подразделение COSCO Shipping Development (16,5 тыс. контейнеров).

    Китайские производители контейнерного оборудования сообщают о росте заказов, поскольку ситуация в регионе Красного моря, из-за которой контейнеровозы, избегая маршрута через Суэцкий канал, идут в обход мыса Доброй Надежды, поглощает провозные мощности и приводит к нехватке контейнеров. Заводы загружены заказами до конца года.

    Это вторая крупная инвестиция Evergreen в этом году. В июне седьмая по величине контейнерная линия заказала шесть двухтопливных контейнеровозов вместимостью 2,4 тыс. TEU на китайской верфи CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding. Суммарная стоимость контракта составила 348 млн долларов.

    Также Evergreen заказал 50 тыс. контейнеров у Dong Fang, China International Marine Containers и Singamas на общую сумму 162 млн долларов.

    Кроме того, на прошлой неделе Alphaliner поделился информацией о том, что Evergreen запросил у крупных судостроительных компаний предложения о стоимости 11 двухтопливных контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU, работающих на метаноле.

    «Тайваньский оператор заявил, что ему нужно больше контейнеров, так как его флот растет. Чистая прибыль линии за первые 9 месяцев 2024 года утроилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,5 млрд долларов, при росте выручки на 68% до 11 млрд долларов. Кризис в Красном море привел к росту ставок на контейнерные перевозки до уровней, невиданных со времен Covid», – пишет издание.

    Напомним, по оценкам Drewry, в этом году будет произведено контейнеров суммарной вместимостью 5,79 млн TEU. Это второй по величине исторический показатель – больше было произведено только в 2021 году – 7,1 млн TEU.

    В прошлом году на фоне значительного снижения ставок фрахта наблюдался слабый спрос на новые контейнеры. В мае этого года Cosco Shipping Development (CSD) прогнозировал восстановление в 2024 году спроса на контейнеры.

    Фото: Evergreen


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