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Evergreen планирует заказать 24-тысячники
13.11.2024

Evergreen планирует заказать 24-тысячники

    • Evergreen планирует заказать 11 контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU, работающих на метаноле, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

    Evergreen запросила предложения у шести судостроительных компаний – южнокорейских верфей Samsung, Hyundai и Hanwha, китайских Jiangnan Shipyard и Hudong-Zhonghua Shipyard и японской Imabari.

    Предполагается, что стоимость каждого контейнеровоза составит 265 млн долларов, дата поставки – в период с 2028 по 2029 год.

    Как отмечают в Alphaliner., в этом году от крупнейших контейнерных линий заказов на мегаконтейнеровозы не поступало. В последний раз 24-тысячники заказала CMA CGM, в июне прошлого года.

    Фото: Evergreen

     


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