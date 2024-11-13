Evergreen планирует заказать 24-тысячники

Evergreen планирует заказать 11 контейнеровозов вместимостью 24 тыс. TEU, работающих на метаноле, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

Evergreen запросила предложения у шести судостроительных компаний – южнокорейских верфей Samsung, Hyundai и Hanwha, китайских Jiangnan Shipyard и Hudong-Zhonghua Shipyard и японской Imabari.

Предполагается, что стоимость каждого контейнеровоза составит 265 млн долларов, дата поставки – в период с 2028 по 2029 год.

Как отмечают в Alphaliner., в этом году от крупнейших контейнерных линий заказов на мегаконтейнеровозы не поступало. В последний раз 24-тысячники заказала CMA CGM, в июне прошлого года.

Фото: Evergreen