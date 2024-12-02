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Maersk построит 20 контейнеровозов
02.12.2024

Maersk построит 20 контейнеровозов

    • Maersk заказал строительство 20 двухтопливных контейнеровозов суммарной вместимостью 300 тыс. TEU. Как сообщает Container News, перевозчик подписал соглашения с китайскими и корейскими верфями.

    Так, китайская Yangzijiang Shipbuilding построит два 9-тысячника и шесть 17-тысячников, корейская Hanwha Ocean – шесть 15 тысячников. Еще одна китайская судостроительная компания – New Times Shipbuilding – получила заказа на шесть контейнеровозов вместимостью 15 тыс. TEU.

    Все контейнеровозы будут способны работать на СПГ.

    Поставка судов ожидается поэтапно с 2028 по 2030 год.

    Также Maersk еще в августе, по данным издания, планировал зафрахтовать контейнеровозы, работающие на метаноле и СПГ, суммарной вместимостью 500 тыс. TEU. Соответствующие сделки с несколькими поставщиками тоннажа уже закрыты.

    Фото: Maersk


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