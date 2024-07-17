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Maersk планирует утилизировать суда в Бахрейне
17.07.2024

Maersk планирует утилизировать суда в Бахрейне

    • A.P.Moller-Maersk и министерство транспорта и телекоммуникаций совместно с министерством промышленности и торговли Бахрейна подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает сотрудничество сторон с целью изучения и реализации инициативы по утилизации судов в Бахрейне, сообщает Container News.

    На церемонии подписания присутствовали стратегические партнеры, участвующие в проекте, в том числе ASRY (судостроительная и ремонтная верфь Бахрейна), SULB Company (сталелитейный завод) и APM Terminals Bahrain.

    В рамках Меморандума о взаимопонимании министерства окажут нормативную поддержку ASRY, которая подготовит свою верфь и доки для утилизации судов. A.P.Moller–Maersk предост-авит техническое руководство по внедрению методов утилизации. SULB будет перерабатывать сталь ушедших на слом судов как для регионального, так и для международного рынков.

    «Кроме того, эта инициатива, первая в своем роде в Бахрейне, направлена на создание экосистемы переработки судов и экологически чистой стали», – пишет издание.

    «Maersk разработал программу утилизации судов, регулируемую нашими собственными Стандартами ответственной утилизации судов, не зависящими от географии. Стандарты включают в себя строгую интерпретацию руководящих принципов, изложенных IMO в Гонконгской конвенции, и превосходят требования по нескольким параметрам, включая управление отходами на последующих этапах, стандарты в области труда и прав человека, противодействие коррупции», — заявил старший вице-президент, руководитель отдела стратегии активов A.P.Moller-Maersk Ахмед Хассан.

    «За последние 8 лет Maersk утилизировал 22 судна без каких-либо инцидентов и задержек, и этот опыт поможет Бахрейну расширить свои возможности на рынке утилизации на фоне ожидаемого к 2028 году спроса», – отмечает издание.

    Фото: Container News

     


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