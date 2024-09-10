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План A и план B для Gemini Cooperation
10.09.2024

План A и план B для Gemini Cooperation

    • Федеральная морская комиссия США (Federal Maritime Commission – FMC) одобрила альянс Gemini Cooperation между Maersk и Hapag-Lloyd. Как сообщает ведомство, изначально документы были поданы 31 мая 2024 года. 12 июля комиссия запросила дополнительную информацию, чтобы оценить влияние альянса на конкурентную среду. Такая информация была FMC предоставлена 26 июля. 

    Согласно законодательству, у комиссии есть 45 дней на рассмотрение дополнительной информации либо пересмотренного соглашения о формировании альянса, после чего соглашение об альянсе вступает в силу автоматически. Эти 45 дней истекли 9 сентября.

    А сегодня Maersk и Hapag-Lloyd объявили, что разработано два варианта маршрутной сетки сервисов Gemini Cooperation – один через Суэцкий канал и альтернативный в обход мыса Доброй Надежды.

    Вариант через Суэц включает 27 магистральных и 30 челночных сервисов и предполагает задействование порядка 300 судов суммарной вместимостью 3,4 млн TEU. Вариант в обход мыса Доброй Надежды состоит из 59 сервисов (29 магистральных и 30 челночных, которые будут обслуживать около 340 судов суммарной вместимостью 3,7 млн TEU.

    Какой вариант будет выбран, участники альянса рассчитывают сообщить рынку в октябре. В любом случае партнеры намерены обеспечить соответствие расписанию свыше 90%, сообщили SeaNews в Maersk.

    Фото: Shipspotting / Tobias Langer


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