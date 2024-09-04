Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Самый большой в мире контейнеровоз на метаноле в Гетеборге
04.09.2024

Самый большой в мире контейнеровоз на метаноле в Гетеборге

    • Maersk поставил свой недавно сданный контейнеровоз «Antonia Maersk», самый большой из судов этого типа, работающих на метаноле, на сервис, связывающий Гетеборг с Сингапуром, Шанхаем и Нинбо в Азии, сообщили SeaNews в Администрации порта Гетеборг.

    Церемония имянаречения судна прошла в августе в Орхусе. Теперь контейнеровоз, задействованный на еженедельном сервисе AE5/Albatross альянса 2M сделал первый судозаход в Гетеборг и направляется в Юго-Восточную Азию.

    Вместимость судна составляет 16592 TEU, длина – 350,59 м, ширина – 53,5 м, осадка – 18 м.

    Это второй контейнеровоз на метаноле, который будет совершать регулярные судозаходы в Гетеборг, отметили в порту.

    Фото: Администрация порта Гетеборг


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.01.2024
    Еще один контейнеровоз вошел в состав флота FESCO
    FESCO приняла в состав флота новый контейнеровоз «Kapitan Miskov», недавно сошедший со стапелей верфи […]
    FESCO КитайконтейнеровозНовострой
    0
    20.08.2024
    NYK отфрахтовал свой первый балкер на метаноле
    NYK Bulk & Projects Carriers Ltd. и NYK Group заключили базовое тайм-чартерное соглашение с […]
    NYKБалкерметанолТайм-чартер
    0
    12.08.2024
    На борту контейнеровоза Yang Ming взорвался контейнер
    В минувшую пятницу на борту контейнеровоза «YM Mobility», принадлежащего Yang Ming, произошел мощный взрыв, […]
    Yang MingВзрывИнцидент Китай
    0
    30.08.2024
    Контейнеровоз Maersk повредил парусное судно и здание музея в австралийском порту
    Контейнеровоз «Maersk Shekou», заходя в порт Фримантл, столкнулся с самым большим учебным парусником в […]
    MaerskАвстралияПарусникиПроисшествия
    0
    18.01.2024
    Распад альянса 2M может привести к эффекту домино
    Распад альянса 2M, куда входят Maersk и MSC, и создание альянса Gemini Cooperation, между […]
    2MHapag-LloydMaerskOCEAN Alliance
    0
    11.04.2024
    Впервые в мире одобрен 3D-чертеж судна
    Классификационное общество ClassNK впервые в мире одобрило 3D-чертеж многоцелевого контейнеровоза, разработанный японским перевозчиком NYK […]
    3D-модельNYKКлассификационное обществоконтейнеровоз
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.09.2024 «РЖД Бизнес Актив» и КРДВ договорились о сотрудничестве по строительству логистического хаба
    04.09.2024 FESCO станет логистическим партнером маркетплейса по оптовой продаже рыбы FishStat
    04.09.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2024 вырос в 2 раза
    04.09.2024 Самый большой в мире контейнеровоз на метаноле в Гетеборге
    03.09.2024 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2024 в деталях
    02.09.2024 О новом сервисе из Архангельска для китайских грузов «Арктического экспресса №1»
    Госрегулирование Показать всё
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    26.08.2024 Льгота на ввоз оборудования для производства малотоннажного СПГ
    26.08.2024 Газетная бумага выведена из-под действия курсовых экспортных пошлин
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •