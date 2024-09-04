Самый большой в мире контейнеровоз на метаноле в Гетеборге

Maersk поставил свой недавно сданный контейнеровоз «Antonia Maersk», самый большой из судов этого типа, работающих на метаноле, на сервис, связывающий Гетеборг с Сингапуром, Шанхаем и Нинбо в Азии, сообщили SeaNews в Администрации порта Гетеборг.

Церемония имянаречения судна прошла в августе в Орхусе. Теперь контейнеровоз, задействованный на еженедельном сервисе AE5/Albatross альянса 2M сделал первый судозаход в Гетеборг и направляется в Юго-Восточную Азию.

Вместимость судна составляет 16592 TEU, длина – 350,59 м, ширина – 53,5 м, осадка – 18 м.

Это второй контейнеровоз на метаноле, который будет совершать регулярные судозаходы в Гетеборг, отметили в порту.

Фото: Администрация порта Гетеборг