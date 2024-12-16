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Пакистан построит свое первое за 40 лет торговое судно
16.12.2024

Пакистан построит свое первое за 40 лет торговое судно

    • Власти Пакистана заявили о планах реализовать свой первый за 40 лет коммерческий проект по строительству судов, сообщает ArabNews со ссылкой на Radio Pakistan.

    Пакистанская государственная верфь Karachi Shipyard построит для Pakistan National Shipping Corporation (PNSC) контейнеровоз вместимостью 1,1 тыс. TEU. Стоимость контракта оценивается в 24,7 млн долларов. В строительстве судна помогут Военно-морские силы Пакистана

    «Контракт стоимостью 24,7 млн долларов дает Пакистану возможность строить суда по ценам ниже, чем на глобальном рынке. Кроме того, это важный шаг к снижению степени зависимости от иностранных судоходных компаний и содействие экономической самодостаточности Пакистана», – цитирует издание заявление правительства страны.

    Фото: Karachi Shipyard


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