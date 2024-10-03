Пакистан интересует МТК «Север – Юг»

Пакистан рассматривает укрепление транспортной связанности с Россией как критически важный шаг на пути расширения двусторонней торговли. Об этом заявил министр приватизации, инвестиций и коммуникаций Исламской Республики Пакистан Абдул Алим Хан во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, стороны в ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы развития российско-пакистанского торгово-экономического сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах и отметили динамичное развитие взаимодействия в сферах транспорта и логистики, промышленном и инвестиционном сотрудничестве.

«Приветствуем заинтересованность Пакистана в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», который становится одним из важнейших торговых путей Евразии и способствует укреплению связанности стран Северной Евразии и глобального Юга», – сказал А. Оверчук.

По итогам переговоров стороны условились продолжить активные контакты по линии профильных ведомств Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан для детального обсуждения дальнейших шагов по реализации намеченных планов.

Фото: пресс-служба правительства РФ