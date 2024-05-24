Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита

23 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает пресс-служба Минтранса.

По итогам встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов. Министр транспорта РФ Роман Старовойт и Министр иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Заияни подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта и телекоммуникаций Королевства Бахрейн в области транспорта и транзита.

Документ послужит реализации транзитного потенциала международного транспортного коридора «Север – Юг», повышению эффективности транспортных связей для организации перевозок пассажиров и товаров в двустороннем и транзитном сообщении между нашими странами.

Фото: пресс-служба Минтранса