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Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита
24.05.2024

Россия и Бахрейн договорились о сотрудничестве в области транспорта и транзита

    • 23 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с Королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает пресс-служба Минтранса.

    По итогам встречи состоялась церемония подписания двусторонних документов. Министр транспорта РФ Роман Старовойт и Министр иностранных дел Королевства Бахрейн Абдель Латыф Бен Рашид Аз-Заияни подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта и телекоммуникаций Королевства Бахрейн в области транспорта и транзита.

    Документ послужит реализации транзитного потенциала международного транспортного коридора «Север – Юг», повышению эффективности транспортных связей для организации перевозок пассажиров и товаров в двустороннем и транзитном сообщении между нашими странами.

    Фото: пресс-служба Минтранса

     


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