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Завершено формирование ледового пояса ледокола «Чукотка»
24.09.2024

Завершено формирование ледового пояса ледокола «Чукотка»

    • Специалисты «Балтийского завода» погрузили на борт универсального атомного ледокола «Чукотка» укрупненный блок носовой оконечности судна, сообщает пресс-служба ОСК. В состав блока входит форштевень весом 178 тонн, который позволит пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м.

    Установкой блока завершилось формирование ледового пояса ледокола. На пояс, ширина которого составляет около 3 м, приходится максимальная нагрузка при наваливании судна на лед. Для обеспечения особой прочности секции в этой части атомохода собираются из специальной стали толщиной 45 мм.

    «Вскоре работники завода закончат формирование корпуса ледокола, после чего судно будет готово к спуску на воду», – говорится в пресс-релизе.

    Ледокол «Чукотка» – пятое судно проекта 22220, которое строится на «Балтийском заводе» по заказу госкорпорации «Росатом». Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

    Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220:

    • длина – 174 м;
    • ширина – 34 м;
    • осадка – 10,5 м / 9,3 м.
    • мощность – 60 МВт (на валах);
    • водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;
    • расчетный срок службы – 40 лет;
    • численность экипажа – 54 человек.

    Фото: ОСК

     


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