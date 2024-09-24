Завершено формирование ледового пояса ледокола «Чукотка»

Специалисты «Балтийского завода» погрузили на борт универсального атомного ледокола «Чукотка» укрупненный блок носовой оконечности судна, сообщает пресс-служба ОСК. В состав блока входит форштевень весом 178 тонн, который позволит пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м.

Установкой блока завершилось формирование ледового пояса ледокола. На пояс, ширина которого составляет около 3 м, приходится максимальная нагрузка при наваливании судна на лед. Для обеспечения особой прочности секции в этой части атомохода собираются из специальной стали толщиной 45 мм.

«Вскоре работники завода закончат формирование корпуса ледокола, после чего судно будет готово к спуску на воду», – говорится в пресс-релизе.

Ледокол «Чукотка» – пятое судно проекта 22220, которое строится на «Балтийском заводе» по заказу госкорпорации «Росатом». Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220:

длина – 174 м;

ширина – 34 м;

осадка – 10,5 м / 9,3 м.

мощность – 60 МВт (на валах);

водоизмещение – 33,54 тыс. тонн;

расчетный срок службы – 40 лет;

численность экипажа – 54 человек.

Фото: ОСК