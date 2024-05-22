КБ «Вымпел» представило концепт-проект универсального сухогруза-контейнеровоза

Конструкторское бюро ОСК «Вымпел» разработало концепт-проект универсального сухогруза-контейнеровоза проекта 00111 «Беломорец» и представило его потенциальным заказчикам. Концепция предлагает два варианта, сообщает пресс-служба ОСК.

Первый – проект 00111А. Снабжен одновальной силовой установкой с трехперьевым рулевым устройством, которая положительно зарекомендовала себя на ранее реализованных проектах. Применение одновальной установки вкупе с коэффициентом полноты 0,88 позволяет использовать отечественные двигатели мощностью от 1200 до 1600 кВт, а также снизить топливные и эксплуатационные расходы, стоимость постройки судна. Скорость сухогруза при этом составит до 11 узлов. Дедвейт – 2800/5050 тонн на осадках 3,6/5 м в реке/море соответственно.

Второй вариант – проект 00111В – версия судна с увеличенным коэффициентом полноты 0,93, двухвальной энергетической установкой и повышенным дедвейтом 3250/5500 тонн на осадках 3,6/5 м в реке/море соответственно. Скорость – до 10 узлов.

Суда предназначены для перевозки контейнеров, в том числе рефрижераторных, генеральных грузов, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, зерна и других навалочных грузов, леса и пиломатериалов, металла в связках и рулонах, опасных грузов. Суда могут перевозить грузы через Беломоро-Балтийский канал.

Оба варианта проекта имеют один сверхдлинный грузовой трюм длиной 78,7 м. Длина судна в обоих вариантах проекта составляет 120 м, ширина – 13,4 м, контейнеровместимость – 244 TEU. Суда имеют носовую надстройку и рубку.

Фото: ОСК