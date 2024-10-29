COSCO заказывает контейнеровозы за юани

Китайская COSCO Shipping Lines подписала контракт на строительство серии из шести контейнеровозов на верфи Hudong-Zhonghua.

По информации Splash24/7, суда длиной 336 м будут оснащены двигателями, работающими на конвенциональном топливе, скрубберами и системами подключения к береговым системам электроснабжения.

Стоимость контракта стороны не раскрывали, однако источники на рынке оценивают ее в сумму свыше 900 млн долларов, при этом валютой расчетов являются юани, а не доллары.

Сдача судов намечена на 2027 год.

Фото: Shipspotting / Marcus-S