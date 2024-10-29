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COSCO заказывает контейнеровозы за юани
29.10.2024

COSCO заказывает контейнеровозы за юани

    • Китайская COSCO Shipping Lines подписала контракт на строительство серии из шести контейнеровозов на верфи Hudong-Zhonghua.

    По информации Splash24/7, суда длиной 336 м будут оснащены двигателями, работающими на конвенциональном топливе, скрубберами и системами подключения к береговым системам электроснабжения.

    Стоимость контракта стороны не раскрывали, однако источники на рынке оценивают ее в сумму свыше 900 млн долларов, при этом валютой расчетов являются юани, а не доллары.

    Сдача судов намечена на 2027 год.

    Фото: Shipspotting / Marcus-S


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