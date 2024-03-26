ONE планирует увеличить свои провозные мощности до 3 млн TEU

В этом году в среднем вводится в строй по одному контейнеровозу в день, и эта динамика не снижается. Несмотря на опасения аналитиков, связанные с переизбытком на рынке провозных мощностей, перевозчики продолжают заказывать новые суда.

Шестая по величине контейнерная линия ONE объявила о планах по увеличению к 2030 году своих провозных мощностей до 3 млн TEU. С учетом уже заказанных контейнеровозов в настоящее время суммарная вместимость контейнерного флота ONE составляет 2,3 млн TEU. Таким образом, годовой темп роста составит 10%.

По подсчетам консалтингового агентстве Linerlytica, затраты японского перевозчика достигнут порядка 35 млрд долларов.

«Планы ONE представляют собой запоздалую попытку вернуть себе долю рынка после нескольких лет низкого роста», – отмечают в Linerlytica.

«С тех пор как впервые было объявлено о создании ONE в 2016 году, объединенный японский перевозчик за эти семь лет увеличил свой флот всего на 30%, тогда как рынок в целом на 40%», – пишет Splash.

В настоящее время похвастаться флотом, превышающим 3 млн TEU, могут всего четыре перевозчика – COSCO, CMA CGM, Maersk и MSC. При этом провозные мощности MSC в ближайшее время превысят 6 млн TEU.

Фото: ONE