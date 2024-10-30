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UECC заказал гибридные автомобилевозы
30.10.2024

UECC заказал гибридные автомобилевозы

    • United European Car Carriers (UECC) подписал сегодня контракт на строительство серии экологичных автомобилевозов PCTC с верфью China Merchants Jinling Shipyard Nanjing.

    Как сообщили SeaNews в компании, соглашением предусмотрено строительство двух судов со сдачей в 20028 году, плюс еще два судна – в опционе.

    Автомобилевозы вместимостью 4,5 тыс. CEU (условных автомобилей) будут иметь 10 палуб, две из которых будут подъемными, их длина составит 190 м, грузоподъемность кормовой рампы – 160 тонн.

    Суда будут оснащены многотопливными двигателями, солнечными панелями и оборудованием для подключения к береговым источникам энергии.

    На данный момент UECC уже имеет в своем флоте три гибридных автомоиблевоза, оснащенные солнечными батареями и двигателями, работающими на СПГ, – «Auto Advance», «Auto Achieve» и «Auto Aspire»

    Вновь заказанные новострои UECC планирует задействовать на short sea перевозках между портами Европы.

    Фото: UECC


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