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Maersk изменил отношение к СПГ
16.10.2024

Maersk изменил отношение к СПГ

    • Maersk заказал в Китае новую порцию контейнеровозов, сообщает Splash24/7 со ссылкой на информацию брокеров. Сам Maersk, правда, факт заказа пока не подтвердил.

    По данным источников Splash24/7, контракт на строительство шести 16-тысячников плюс еще шесть в опционе заключен с New Times Shipbuilding. Стоимость каждого судна составляет 200 млн долларов, сдача планируется в 2028 году.

    Характерно, что новострои будут оснащены двухтопливными двигателями, работающими на СПГ. До этого Maersk, заказывая строительство новых судов, вбирал другие виды альтернативного топлива, в частности, метанол.

    В августе этого года линия заявила о планах заказать 50-60 новых контейнеровозов суммарной вместимостью 800 тыс. TEU, которые должны будут заменить выбывающий старый тоннаж. Судя по всему, процесс пошел.

    Фото: Shipspotting / Lyndon Henry


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