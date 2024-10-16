Maersk изменил отношение к СПГ

Maersk заказал в Китае новую порцию контейнеровозов, сообщает Splash24/7 со ссылкой на информацию брокеров. Сам Maersk, правда, факт заказа пока не подтвердил.

По данным источников Splash24/7, контракт на строительство шести 16-тысячников плюс еще шесть в опционе заключен с New Times Shipbuilding. Стоимость каждого судна составляет 200 млн долларов, сдача планируется в 2028 году.

Характерно, что новострои будут оснащены двухтопливными двигателями, работающими на СПГ. До этого Maersk, заказывая строительство новых судов, вбирал другие виды альтернативного топлива, в частности, метанол.

В августе этого года линия заявила о планах заказать 50-60 новых контейнеровозов суммарной вместимостью 800 тыс. TEU, которые должны будут заменить выбывающий старый тоннаж. Судя по всему, процесс пошел.

Фото: Shipspotting / Lyndon Henry