Производители Ленобласти будут поставлять комплектующие для судостроения в Приморье

Договоренности о поставке продукции для судоремонтных и судостроительных предприятий Приморского края и проработка проектов крупноузловой сборки деталей – таков итог бизнес-миссии делегации 11 ленинградских предприятий во Владивосток, Находку и другие города Приморского края, организованной Центром развития промышленности и комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

«Мы стали первым регионом, чьи представители судостроительной отрасли приехали в Приморский край, наша делегация познакомила с возможностями промышленников и услышала о потребностях дальневосточных производителей. Это отличный старт для сотрудничества, впереди заключение прямых контрактов, реверсная бизнес-миссия, и рассчитываю, что до конца года мы подпишем соглашение о межрегиональном взаимодействии», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

«Четыре насыщенных дня переговоров принесли первые контракты на поставку комплектующих для судостроения и судоремонта», – говорится в пресс-релизе.

Так, «Гатчинскому заводу морской техники «Силов» и производителю полированной сварочной проволоки «ЗСМ «ДЕКА» поступили запросы на поставку продукции, предприятия «ФЕВ» и «НГ-Энерго» получили запрос на проведение научно-исследовательских работ по стенду для дизельных двигателей внутреннего сгорания, один из ленинградских производителей завершил переговорный процесс по контракту на 450 млн рублей с крупнейшим судостроительным предприятием Приморского края.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области