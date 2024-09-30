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Аварийно-спасательное судно «Керченский пролив» отправлено на достроечную базу
30.09.2024

Аварийно-спасательное судно «Керченский пролив» отправлено на достроечную базу

    • Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Керченский пролив», строящееся на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), направлено на достроечную базу завода во Владивостоке. Спасатель перемещается речными буксирами и пройдёт за 20 дней 1200 км пути, сообщает пресс-служба ОСК.

    Для прохождения по Амуру и Амурскому лиману к носу и корме судна приварены два изготовленных на АСЗ понтона, которые обеспечат осадку спасателя для успешного прохождения амурских мелей и порогов.

    На достроечной базе во Владивостоке «Керченскому проливу» предстоят окончательная достройка, окраска и отделка, а также проведение испытаний.

    Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт проекта MPSV06 имеет длину 86 м, ширину 19 м, его скорость – 15 узлов.

    Судно не ограничено районами плавания, может работать на трассах Северного морского пути.

    Предназначение судна: патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов, обслуживание транспортных операций в портах, а также поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам с эвакуацией и размещением людей, оказанием им медицинской помощи.

    Аварийно-спасательное судно способно выполнять ледокольные операции в портовых и припортовых акваториях, в замерзающих неарктических морях при толщине льда до 1,5 м, оказывать помощь в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, доступных для подхода с моря, осуществлять обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 м.

    Фото: ОСК


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