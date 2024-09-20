Одобрены два проекта CO2-газовозов

“K” Line, MOL; Nihon Shipyard (совместное предприятие Imabari Shipbuilding и Japan Marine United Corporation), NYK Line, Mitsui & Co., Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Shipbuilding получили одобрение в принципе от двух классификационных обществ – American Bureau of Shipping (ABS) и Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) – на два разрабатываемых ими совместно проекта газовозов для транспортировки сжиженного углекислого газа.

Как сообщили SeaNews в “K” Line, свидетельства были вручены 17 сентября в рамках проходившей в Хьюстоне конференции Gastech.

Участники проекта рассчитывают, что спрос на суда для транспортировки сжиженного углекислого газа будет расти по мере реализации проектов по уловлению и хранению CO2.

Газовозы, получившие одобрение в принципе, имеют вместимость 50 тыс. куб. м и 23 тыс. куб. м и рассчитаны на морскую транспортировку углекислого газа на большие расстояния.

Фото: “K” Line