Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Одобрены два проекта CO2-газовозов
20.09.2024

Одобрены два проекта CO2-газовозов

    • “K” Line, MOL; Nihon Shipyard (совместное предприятие Imabari Shipbuilding и Japan Marine United Corporation), NYK Line, Mitsui & Co., Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Shipbuilding получили одобрение в принципе от двух классификационных обществ – American Bureau of Shipping (ABS) и Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) – на два разрабатываемых ими совместно проекта газовозов для транспортировки сжиженного углекислого газа.

    Как сообщили SeaNews в “K” Line, свидетельства были вручены 17 сентября в рамках проходившей в Хьюстоне конференции Gastech.

    Участники проекта рассчитывают, что спрос на суда для транспортировки сжиженного углекислого газа будет расти по мере реализации проектов по уловлению и хранению CO2.

    Газовозы, получившие одобрение в принципе, имеют вместимость 50 тыс. куб. м и 23 тыс. куб. м и рассчитаны на морскую транспортировку углекислого газа на большие расстояния.

    Фото: “K” Line


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.03.2024
    Экспорт судов из Китая январе-феврале 2024
    По итогам первых двух месяцев этого года экспорт судов из Китая резко вырос, как […]
    2024КитайСудостроениеЭкспорт
    0
    15.04.2024
    Производители Ленобласти будут поставлять комплектующие для судостроения в Приморье
    И для судоремонта
    комплектующиеконтрактыЛенинградская областьПриморский край
    0
    14.03.2024
    Профсоюзы США обвиняют Китай в спаде американского судостроения
    Профсоюзы и отраслевые ассоциации США подали официальную жалобу на Китай на 137 страницах с […]
    жалобаКитайКонкуренцияПрофсоюз
    0
    30.07.2024
    Китайская государственная судостроительная корпорация расширяет производственные мощности
    Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) расширяет производственные мощности. Как сообщает Splash, CSSC приобрела шанхайские […]
    CSSCверфиКитайпроизводственные мощности
    0
    14.02.2024
    В Астрахани спустили на воду шаланды
    8 февраля 2024 года на «Стройлидерплюсе» в Астрахани состоялась церемония спуска на воду двух несамоходных шаланд […]
    АстраханьКазахстанСудостроение
    0
    18.04.2024
    США начинают расследование относительно доминирования Китая в мировом судостроения
    Президент США Джо Байден и торговый представитель США заявили о том, что начинают расследование […]
    КитайКонкуренцияобвинениеРасследование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    19.09.2024 Новый контейнерный рекорд на ДВЖД
    19.09.2024 Грузы с Восточного полигона можно и нужно уводить на морское плечо
    19.09.2024 «Китайцев» с Дальнего Востока надо везти альтернативными схемами
    19.09.2024 Контейнерооборот российских портов в августе 2024 вырос на 5,7%
    18.09.2024 Контейнерооборот российских портов в августе 2024 в деталях
    18.09.2024 FESCO сделала первый прямой судозаход в Джебель-Али
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •