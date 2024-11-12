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ОСК представила универсальную платформу на базе ледокола проекта 23550
12.11.2024

ОСК представила универсальную платформу на базе ледокола проекта 23550

    • Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила на международном симпозиуме «Создавая будущее» проекты судов арктического флота будущего, главный из которых — универсальная платформа на базе ледокола проекта 23550 (шифр «Арктика»). Как сообщает пресс-служба ОСК, новые разработки корпорации представил доктор технических наук, генеральный директор ЦМКБ «Алмаз» ОСК Константин Голубев.

    В основу базовой платформы конструкторами КБ «Алмаз» был взят патрульный корабль ледового класса ARC 7 «Иван Папанин» проекта 23550. Базовая платформа также применима для строительства научно-исследовательских, спасательных, экспедиционных судов, а также судов снабжения и других типов судов, необходимых для работы в условиях Крайнего Севера.

    «Мы активно развиваем направление проектирования гражданских судов. И у судов для Арктики, безусловно, своя специфика. «Комфортная Арктика» — под таким лозунгом мы создаем свои проекты. ОСК важно создать облик Арктики как комфортной среды как для работы, так и для жизни. Развитие и освоение арктических регионов не должно быть с превозмоганием. Поэтому все наши новые гражданские суда и корабли ориентированы на потребности персонала и пассажиров. И здесь мы закрываем социальный аспект концепции устойчивого развития. Мы предлагаем развитие туризма через доступные круизы по Арктике», — рассказал К.Голубев.

    На основе платформы разработан проект арктического круизного лайнера «Кунашир». Полностью импортозамещенный круизный лайнер готов принять на борт до 100 туристов.

    «Если наладить серийное производство на имеющейся базе, то отправиться в путешествие в Арктику на «Кунашире» можно будет уже через 3-4 года», — предположил К.Голубев.

    Генеральный директор КБ «Алмаз» также отметил, что последующие суда по этим проектам делать быстрее и дешевле, так как теперь имеется базовая платформа для серийного строительства. На двух заводах «ОСК» уже налажено производство, есть необходимая оснастка, отработаны все технологические процессы — это позволяет повысить производительность производства и снизить стоимость судов.

    Ледопроходимость судов класса ARC 7 составляет 1,7 м сплошного льда, что позволяет значительно увеличить продолжительность навигации в Арктике и сделать регион более доступным и привлекательным для туризма и предпринимательства.

    Срок службы современных судов разработки КБ «Алмаз» — 40 лет, в которые заложены перспективные и модульные технологии, гибкие системы, опережающие время.

    На симпозиуме также были представлены другие арктические разработки ОСК: полупогружные суда для перевозки супертяжелых и крупногабаритных грузов, а также суда на воздушной подушке грузоподъемностью 60-150 тонн для транспортировки сверхтяжелых и негабаритных грузов в районах Арктики, которые могут передвигаться по суше, воде, льду, болоту.

    Фото: ОСК


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