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В Москве строят верфь электросудов
07.05.2024

В Москве строят верфь электросудов

    • В Москве строят верфь для производства электросудов. Стройплощадка расположена в районе Нагатинский Затон на Судостроительной улице, напротив Южного речного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы со ссылкой на телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

    «Электрические речные суда в Москве стали пользоваться ажиотажным спросом со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития регулярного речного судоходства востребована. В связи с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров. В год будет производиться около 20 судов. Завод должен заработать до конца этого года, таким образом обеспечив потребность в регулярных судах на Москве-реке, а в дальнейшем постепенно заместить вообще все суда на Москве-реке», — сказал С.Собянин во время осмотра строящейся верфи на Судостроительной улице.

    Строительство верфи для производства современных электросудов началось в октябре 2023 года. Предприятие будет расположено на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе. Общая площадь кластера превысит 23 тыс. кв. метров. Это позволит организовать производство полного цикла, включая раскрой металла (до 40 тонн в расчете на одно судно), сварку секций (до пяти километров сварных швов), окраску корпуса (до 500 кв. м поверхностей), монтаж оборудования и достройку (свыше 8 тыс. комплектующих), испытания и сдачу судна со спуском на воду. Также здесь будет создано конструкторское бюро.

    «Сейчас мы возрождаем целый профильный кластер. На новой верфи будут строить и обслуживать уникальные электросуда для регулярного и прогулочного флота. В дальнейшем — круизные. Организуем производство полного цикла с конструкторским бюро, где будут использовать самые передовые и экологичные технологии. Больше 70 процентов оборудования — отечественного производства», — написал С.Собянин в своем телеграм-канале.

    Производственная мощность предприятия составит до 20 судов в год, постройка каждого из них займет около 270 дней. На производстве будут использовать самые передовые технологии, в том числе сквозные технологические процессы, автоматизированные обрабатывающие комплексы, 3D-печать, цифровых двойников, сквозной контроль качества и другие.

    Фото: пресс-служба правительства Москвы


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