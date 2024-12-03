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В Гданьске построят зерновой терминал
03.12.2024

В Гданьске построят зерновой терминал

    • Премьер-министр Польши Дональд Туск обнародовал планы по строительству зернового терминала в порту Гданьск, сообщает Splash.

    В создание терминала будет вложено 117 млн евро. Планируется, что на первом этапе, к 2026 году, пропускная споспобность терминала составит 2 млн тонн в год, а в дальнейшем она будет увеличена до 3 млн тонн в год.

    Премьер-министр заявил, что терминал «будет выполнять не только коммерческие функции, но и станет гарантом интересов Польши и польских фермеров».

    Фото: порт Гданьск


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