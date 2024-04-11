На Сахалине построят верфь композитного судостроения

Корпорации «ВЭБ.РФ» выделит средства на создание верфи композитного судостроения в Корсакове. Такое решение приняла правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Строительство верфи на территории Корсаковского порта начнется уже в этом году. Суммарный объем инвестиций в проект превысит 7 млрд рублей. Выпуск первой продукции намечен на 2025 год. Предприятие будет производить суда с корпусами из легких и прочных композитных материалов. Это моторные и парусные прогулочные катамараны, скоростные катера, пассажирские и туристические катамараны, рассчитанные на 50–150 человек и рыболовные суда.

Реализацией проекта займется Композитный дивизион госкорпорации «Росатом». Предприятие специализируется на производстве углеволокна, которое используется в судостроении, авиационной, космической и автомобильной промышленности, ветроэнергетике и строительстве.

«Композитное судостроение – это мировой общепризнанный тренд. Считаем, что этот проект внесет значительный вклад в развитие туристического потенциала региона. На данном этапе зарегистрирована проектная компания, ведутся проектно-изыскательские работы, по завершению которых мы перейдем к этапу строительства», – сказал генеральный директор Композитного дивизиона Росатома Александр Тюнин.

Предполагается, что на проектную мощность верфь в Корсакове выйдет в 2028 году.

Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области