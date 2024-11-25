На Камчатке начали строить регазификационный комплекс

На Камчатке началось строительство регазификационного комплекса сжиженного природного газа, расположенного в бухте Раковая. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ответственным за реализацию проекта губернатор Владимир Солодов назначил заместителя председателя правительства Сергея Миронова, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Для реализации проекта необходимо выполнить два блока работы: создать плавучую регазификационную установку, которая расположится в бухте Раковая, а также инфраструктуру на берегу.

«Началось строительство плавучей регазификационной установки в бухте Раковая. Также мы приступили к созданию наземной инфраструктуры. Финансирование строительства наземной части в полном объеме обеспечивается за счет средств федерального бюджета с минимально предусмотренным законодательством софинансированием из нашего краевого бюджета. К концу 2026 года стройка должна быть завершена. К этому же времени будет завершено строительство плавучей составляющей – это сама регазификационная установка и суда-челноки, которые заказаны за счет средств ПАО «НОВАТЭК» – нашего надежного партнера. От реализации этого проекта в долгосрочной перспективе зависит бюджетная ситуация, надежность энергоснабжения и уход от завозного мазута, который сейчас создает серьёзные сложности. За Сергеем Мироновым закрепляю персональную ответственность за строительство. Мы четко понимаем сроки – они не должны быть сдвинуты. Для Камчатского края это ключевой строительный проект», – сказал В.Солодов.

Строительство комплекса регазификации сжиженного природного газа реализуется по поручению президента РФ. Реализация проекта позволит обеспечить поставки СПГ для энергетических нужд Камчатского края в объёме до 446 тыс. тонн (620 млн куб. м природного газа) ежегодно, для замещения недостающих объемов Камчатских месторождений в рамках Программы газификации Камчатского края.

ПАО «НОВАТЭК» за счет собственных средств разработало проектную документацию на строительство регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае; в конце прошлого года получено положительное заключение госэкспертизы. Поставка СПГ для целей газификации потребителей Камчатского края будет осуществляться в рамках проекта «Сахалин-2».

Газификация котельных и ТЭЦ существенно сократит расходы бюджета на компенсации межтарифной разницы. Также это позволит обеспечить надежность работы и экологичность ТЭЦ в Петропавловске-Камчатском и в целом энергетической системы края.

Фото: пресс-служба правительства Камчатского края