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Самый большой на Дальнем Востоке «сухой» порт построят к концу 2027 года
23.05.2024

Самый большой на Дальнем Востоке «сухой» порт построят к концу 2027 года

    • Компания «ФинИнвест» (входит в группу компаний, которая является транспортно-логистическим холдингом, специализирующимся на организации международных мультимодальных контейнерных перевозок) к концу 2027 года построит крупнейший на Дальнем Востоке «сухой порт» для обслуживания экспортно-импортных и внутрироссийских грузопотоков.

    Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), объем вложений в проект, который будет реализован в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский», превысит 13,5 млрд рублей.

    Транспортно-логистический центр разместится на территории Артёмовского городского округа (Приморский край) и будет состоять из железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктуры. «Здесь будут храниться контейнерные грузы, прибывающие железнодорожным и автомобильным транспортом из портов Приморья, вестись перевалка и формироваться контейнерные поезда в регионы Сибири, Урала и Европейской части России. Поставщиком импортных грузов станет Юго-Восточная Азия, преимущественно Китай. Проектная мощность высокотехнологичного комплекса – 1 млн TEU в год», – говорится в пресс-релизе.

    «ТЛЦ «Артём» станет одним из ключевых объектов опорной сети мультимодальных транспортно-логистических центров на территории России, которую создает наша группа компаний в целях повышения скорости доставки грузов в контейнерах по сети российских железных дорог и снижения логистических издержек. В опорную сеть войдут 11 «сухих портов», размещенных в различных регионах нашей страны, совокупной мощностью более 5,6 млн TEU вгод. Создание в Приморском крае «сухого порта» снимет вопросы по экспортным и импортным контейнерным перевозкам в условиях инфраструктурных ограничений Восточного полигона и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, созданию новых рабочих мест», – рассказал генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе, отметив, что проект реализуется в соответствии с перечнем поручений президента РФ от 07.11.2023 № Пр-2217 по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, а также в рамках госпрограммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

    Пилотные проекты нового формата логистической инфраструктуры уже успешно запущены в Москве, Московской, Свердловской и Новосибирской областях.

    По словам резидента ТОР «Михайловский», строительство транспортно-логистического центра пройдет в два этапа – запуск первой очереди планируется в 2025 году, второй – в конце 2027 года. Здесь будут предоставлять комплексные логистические решения по обслуживанию экспортно-импортных и внутрироссийских грузопотоков и вести ускоренную обработку контейнерных поездов на сети железных дорог, в том числе за счет применения технологии погрузки контейнеров в полувагоны, которые высвобождаются из-под угля.

    Фото: сайт Минвостокразвития

     


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