29 затонувших судов планируют поднять из акватории Авачинской бухты в этом году, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Камчатский край уже три года реализует программу по очистке акватории Авачинской бухты, она была запущена в рамках национального проекта «Генеральная уборка». Всего мы уже подняли 56 судов, в этом году предстоит извлечь еще 29. Никогда в истории не было такого объема поднятых судов одновременно. Мы понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом, потому что сейчас необходимо сложные и труднодоступные суда поднимать, а также большие конструкции, которые затонули, а также приводить в порядок причалы. Это кропотливая большая работа, она потребует взаимодействия с собственниками причалов», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов 15 апреля на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Губернатор добавил, что очистка акватории от затонувших судов позволит реализовать новые проекты, такие как судоремонтный кластер в столице Камчатки, а также поможет в реализации проектов мастер-плана – создание прогулочной зоны в районе бывшего судоремонтного завода «Фреза». Кроме того, очистка акватории позволит создавать современные рыбоперерабатывающие заводы, портовую инфраструктуру и так далее.

Все контракты на подъем судов в регионе будут заключены до первого мая этого года. 10 судов будут подняты по государственному контракту, а 19 будут изъяты из акватории в рамках предпринимательской инициативы. Физические работы начнутся после установления благополучной ледовой обстановки.

Фото: пресс-служба Камчатского края