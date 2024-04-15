Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
29 затонувших судов планируют поднять из акватории Авачинской бухты
15.04.2024

29 затонувших судов планируют поднять из акватории Авачинской бухты

    • 29 затонувших судов планируют поднять из акватории Авачинской бухты в этом году, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

    «Камчатский край уже три года реализует программу по очистке акватории Авачинской бухты, она была запущена в рамках национального проекта «Генеральная уборка». Всего мы уже подняли 56 судов, в этом году предстоит извлечь еще 29. Никогда в истории не было такого объема поднятых судов одновременно. Мы понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом, потому что сейчас необходимо сложные и труднодоступные суда поднимать, а также большие конструкции, которые затонули, а также приводить в порядок причалы. Это кропотливая большая работа, она потребует взаимодействия с собственниками причалов», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов 15 апреля на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

    Губернатор добавил, что очистка акватории от затонувших судов позволит реализовать новые проекты, такие как судоремонтный кластер в столице Камчатки, а также поможет в реализации проектов мастер-плана – создание прогулочной зоны в районе бывшего судоремонтного завода «Фреза». Кроме того, очистка акватории позволит создавать современные рыбоперерабатывающие заводы, портовую инфраструктуру и так далее.

    Все контракты на подъем судов в регионе будут заключены до первого мая этого года. 10 судов будут подняты по государственному контракту, а 19 будут изъяты из акватории в рамках предпринимательской инициативы. Физические работы начнутся после установления благополучной ледовой обстановки.

    Фото: пресс-служба Камчатского края


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2024
    В 2023 году было поднято и утилизировано 88 затонувших на Дальнем Востоке судов
    В прошлом году Росморречфлотом совместно с субъектами Дальневосточного федерального округа и капитанами морских портов […]
    "Генеральная уборка"Дальний Востокзатонувшие судаутилизация судов
    0
    14.03.2024
    16 затонувших судов подняли из акваторий Приморья
    В Приморском крае в рамках федеральный проект «Генеральная уборка» в 2022 и 2023 годах […]
    "Генеральная уборка"затонувшие судаподъем судовПриморский край
    0
    12.02.2024
    В Приморье в этом году поднимут 8 затонувших судов
    В 2024 году в акваториях Приморского края планируется поднять восемь затонувших судов. Планы по […]
    "Генеральная уборка"Владивостокзатонувшие судаНаходка
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.04.2024 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2024
    15.04.2024 46 отмененных рейсов, с 16 по 20 неделю 2024
    15.04.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2024
    15.04.2024 Контейнерооборот порта Нинбо-Чжоушань в первом квартале 2024 года
    12.04.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 15 неделя 2024
    11.04.2024 FESCO запустила регулярные LCL отправки из Вьетнама в Россию
    Госрегулирование Показать всё
    12.04.2024 В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    09.04.2024 Проекты жд обходов Петербурга оценят с учетом плана развития портов
    04.04.2024 Субсидии для отечественных производителей судового оборудования
    03.04.2024 Объем неперевезенных по Восточному полигону грузов составил 180 млн тонн
    03.04.2024 Акции АО «Жатайская судоверфь» переданы Республике Саха (Якутия)
    02.04.2024 Правительство одобрило подписание соглашения с «Новатэком» о развитии производства оборудования СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •