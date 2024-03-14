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16 затонувших судов подняли из акваторий Приморья
14.03.2024

16 затонувших судов подняли из акваторий Приморья

    • В Приморском крае в рамках федеральный проект «Генеральная уборка» в 2022 и 2023 годах поднято и утилизировано 16 затонувших судов. В планах на этот год – поднять еще 11, восемь из которых – в рамках госконтрактов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    В бухте Труда на острове Русском из акватории извлекли 12 объектов, в заливе Владимира в районе морского порта Ольга подняты буксир и рыболовецкий траулер. Также из воды в бухте Диомид поднят плавдок, в заливе Стрелок – маломерное судно.

    «В этом году соответствующую работу проведут в бухтах островных территорий Владивостока, Хасанского округа и Находки», – отметили в Минтрансе края.

    По данным мониторинга портовых служб, в акваториях Приморского края находятся порядка 80 различных объектов. Упор «Генеральной уборки» в первую очередь идет на те суда, которые влияют на безопасность судоходства.

    В ведомстве отметили, что работы включают широкий спектр операций: от составления оптимального проекта подъема плавсредства до его демонтажа по частям и последующей транспортировки на берег. Выбор способа подъема корабля на сушу зависит от его размеров, степени воздействия коррозии, глубины расположения, остатков топлива в конструкции.

    В краевом правительстве отмечают, на наведение порядка в акваториях региона выделено 95,8 млн рублей. В настоящее время идет подготовка к открытому конкурсу для отбора специализированной организации, занимающейся удалением затонувших объектов.

    Фото: Минтранс Приморского края


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