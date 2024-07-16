В Росморречфлоте предлагают использовать в Приморье транзитный потенциал рек

Решением проблемы с дисбалансом накопления экспортных и импортных грузов в морских терминалах Приморского края может стать более активное использование транзитного потенциала речных артерий. Об этом заявил руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко в ходе совещания по вопросам развития морской портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке во Владивостоке, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время Росморречфлот совместно с рядом регионов разрабатывает проекты по развитию речных логистических хабов для объединения морских, железнодорожных и автомобильных перевозок с выходом на реку. Стивидорным компаниям предложено принять активное участие в развитии таких маршрутов и строительстве хабов для перевалки грузов.

В частности, участники совещания обсудили планы развития перевалочного пункта в селе Джалинда Амурской области, а также примеры комплексного подхода при строительстве морского терминала Эльга.

Кроме того, А.Тарасенко представил проект создания единой региональной лоцманской организации в виде некоммерческого автономного предприятия. Руководители стивидорных компаний поддержали инициативу и выразили готовность изучить предложенную форму взаимодействия при создании организации.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили вопросы строительства 5 балкерных судов для работы в Дальневосточном бассейне и проведение дноуглубительных работ на фарватере в акватории морских портов.

Фото: пресс-служба Росморречфлота