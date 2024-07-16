Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Росморречфлоте предлагают использовать в Приморье транзитный потенциал рек
16.07.2024

В Росморречфлоте предлагают использовать в Приморье транзитный потенциал рек

    • Решением проблемы с дисбалансом накопления экспортных и импортных грузов в морских терминалах Приморского края может стать более активное использование транзитного потенциала речных артерий. Об этом заявил руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко в ходе совещания по вопросам развития морской портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке во Владивостоке, сообщает пресс-служба ведомства.

    В настоящее время Росморречфлот совместно с рядом регионов разрабатывает проекты по развитию речных логистических хабов для объединения морских, железнодорожных и автомобильных перевозок с выходом на реку. Стивидорным компаниям предложено принять активное участие в развитии таких маршрутов и строительстве хабов для перевалки грузов. 

    В частности, участники совещания обсудили планы развития перевалочного пункта в селе Джалинда Амурской области, а также примеры комплексного подхода при строительстве морского терминала Эльга.

    Кроме того, А.Тарасенко представил проект создания единой региональной лоцманской организации в виде некоммерческого автономного предприятия. Руководители стивидорных компаний поддержали инициативу и выразили готовность изучить предложенную форму взаимодействия при создании организации. 

    В ходе рабочей встречи стороны также обсудили вопросы строительства 5 балкерных судов для работы в Дальневосточном бассейне и проведение дноуглубительных работ на фарватере в акватории морских портов.

    Фото: пресс-служба Росморречфлота


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.04.2024
    Импорт легковых автомобилей из ЕС в РФ, январь 2024
    По данным Евростата, импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    05.04.2024
    Экспорт аммиака из РФ в ЕС, январь 2024
    По данным Евростата, экспорт аммиака безводного и в водном растворе из России в Евросоюз […]
    2024АммиакЕвросоюзЕвростат
    0
    14.06.2024
    Интермодальный сервис из Новосибирска в Якутию
    FESCO с целью расширения сети внутрироссийских направлений запустила сезонный интермодальный контейнерный сервис из Новосибирска […]
    FESCO Мультимодальный сервисНовосибирскРека Лена
    0
    21.02.2024
    Экспорт зерна из России в 2023 году составил 66 млн тонн на сумму почти 15,5 млрд долларов
    По торговле пшеницей Россия удерживает первое место в мире
    20232024дружественные страныЗерно
    0
    30.05.2024
    Импорт легковых автомобилей из ЕС в РФ, январь-март 2024
    По данным Евростата, импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных для перевозки менее […]
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    20.05.2024
    Экспорт необработанной древесины в первом квартале 2024
    Как сообщает Рослесинфорг, в первом квартале 2024 года экспорт необработанной древесины составил 673 тыс. […]
    2024Лесные грузыЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.07.2024 Top 26-50 контейнерных линий, H1 2024
    16.07.2024 Контейнерооборот морских портов Китая в январе-мае 2024
    15.07.2024 Федеральная морская комиссия США застопорила создание альянса Maersk и Hapag-Lloyd
    15.07.2024 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2024
    15.07.2024 Угнанные автомобили, мотоциклы и комбайн пытались вывезти из портов США в Африку
    15.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 28, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    15.07.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    11.07.2024 Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
    10.07.2024 Россию и Индию свяжет Северный морской путь
    10.07.2024 Россия и Индия договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке и в Арктике
    09.07.2024 Таможенные органы наделяются правом государственного ветеринарного контроля
    08.07.2024 Продлено временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •