Высоцк принял пшеницу по внутренним водным путям

Глубоководный зерновой терминал ООО «Порт Высоцкий» первым на Балтике принял партию пшеницы в 5,1 тыс. тонн, доставленную по внутренним водным путям. Как подчеркнули в стивидорной компании, это открывает новые возможности для экспорта российского зерна через Балтийское море.

Сейчас основной способ доставки грузов на терминал — по железной дороге. Однако, управляющая терминалом стивидорная компания «Порт Высоцкий» совместно с Росморречфлотом приняла решение развивать альтернативные способы доставки. Для этого был проработан маршрут доставки груза и приобретена тестовая партия пшеницы.

Груз был отправлен из Свияжска в Татарстане теплоходом «Pola Maria». Судно проследовало вверх по Волге и через Волго-Балт вышло в Финский залив. Данная партия будет отправлена на экспорт.

«Эта поставка имеет серьезное значение не только для нас, как для порта, но и для российских производителей зерновых и открывает новые возможности для экспорта российского зерна через Балтику. Мы всячески поддерживаем усилия по развитию внутренних водных путей со стороны Росморречфлота и Минтранса, и поэтому выступили инициатором закупки зерновых на Волге. Мы продолжим развивать данный маршрут поставки и уже весной следующего года после открытия навигации готовы будем принять новую партию», — сказал генеральный директор ООО «Порт Высоцкий» Виталий Татаренко.

В настоящий момент поставка зерновых по внутренним путям в направлении Балтики ограничивается проводимой реконструкцией Городецкого гидроузла. Однако, после планового завершения работ в 2026 году Порт Высоцкий сможет принимать до 0,5 млн тонн зерновых в год из регионов, которые расположены на средней и верхней Волге.

Запущенный в 2023 году глубоководный зерновой терминал в морском порту Высоцк стал первым подобным терминалом в Ленинградской области и в северо-западной части России. Он рассчитан на погрузку и разгрузку всех видов зерновых и соответствует самым высоким международным стандартам качества перевалки.

До конца года Порт Высоцкий рассчитывает отправить на экспорт до 1,3 млн. тонн из России и Казахстана. Зерно отгружается в страны Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Куба), северной и западной Африки (Алжир, Марокко, Гана, Нигерия), а также в АТР (Индия, Китай, Вьетнам).

Фото: Порт Высоцкий