Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Высоцк принял пшеницу по внутренним водным путям
30.10.2024

Высоцк принял пшеницу по внутренним водным путям

    • Глубоководный зерновой терминал ООО «Порт Высоцкий» первым на Балтике принял партию пшеницы в 5,1 тыс. тонн, доставленную по внутренним водным путям. Как подчеркнули в стивидорной компании, это открывает новые возможности для экспорта российского зерна через Балтийское море.

    Сейчас основной способ доставки грузов на терминал — по железной дороге. Однако, управляющая терминалом стивидорная компания «Порт Высоцкий» совместно с Росморречфлотом приняла решение развивать альтернативные способы доставки. Для этого был проработан маршрут доставки груза и приобретена тестовая партия пшеницы.

    Груз был отправлен из Свияжска в Татарстане теплоходом «Pola Maria». Судно проследовало вверх по Волге и через Волго-Балт вышло в Финский залив. Данная партия будет отправлена на экспорт.

    «Эта поставка имеет серьезное значение не только для нас, как для порта, но и для российских производителей зерновых и открывает новые возможности для экспорта российского зерна через Балтику. Мы всячески поддерживаем усилия по развитию внутренних водных путей со стороны Росморречфлота и Минтранса, и поэтому выступили инициатором закупки зерновых на Волге. Мы продолжим развивать данный маршрут поставки и уже весной следующего года после открытия навигации готовы будем принять новую партию», — сказал генеральный директор ООО «Порт Высоцкий» Виталий Татаренко.

    В настоящий момент поставка зерновых по внутренним путям в направлении Балтики ограничивается проводимой реконструкцией Городецкого гидроузла. Однако, после планового завершения работ в 2026 году Порт Высоцкий сможет принимать до 0,5 млн тонн зерновых в год из регионов, которые расположены на средней и верхней Волге.

    Запущенный в 2023 году глубоководный зерновой терминал в морском порту Высоцк стал первым подобным терминалом в Ленинградской области и в северо-западной части России. Он рассчитан на погрузку и разгрузку всех видов зерновых и соответствует самым высоким международным стандартам качества перевалки. 

    До конца года Порт Высоцкий рассчитывает отправить на экспорт до 1,3 млн. тонн из России и Казахстана. Зерно отгружается в страны Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Куба), северной и западной Африки (Алжир, Марокко, Гана, Нигерия), а также в АТР (Индия, Китай, Вьетнам).

    Фото: Порт Высоцкий


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.07.2024
    Грузооборот речных портов Китая в январе-мае 2024
    По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-мае этого года увеличился […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотКитайПорты
    0
    13.02.2024
    Конференция «Речные перевозки России: реки Сибири 2024»
    Конференция «Речные перевозки России: реки Сибири 2024» – мероприятие, посвященное конъюнктуре рынка грузовых и […]
    Viva ConsultКонференцияРечные перевозкиСибирь
    0
    23.01.2024
    20 полностью электрических контейнеровозов для речных перевозок в Шанхае
    Китайские верфи Wuchang Shipbuilding и Wuhu Shipyard построят 20 электрических контейнеровозов для речных перевозок, […]
    КонтейнеровозыРечные перевозкиШанхайэлектрические суда
    0
    03.05.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18, 2024
    На 18 неделе года в Азово-Черноморском регионе продолжается падение ставок фрахта. По данным брокерской […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнЗерноКаспий
    0
    01.04.2024
    Начались регулярные поставки зерна в Харбин по Новому сухопутному зерновому коридору
    Начались регулярные поставки зерна по Новому сухопутному зерновому коридору в Харбин (КНР), которые осуществляются […]
    ЗерноКитайНовый сухопутный зерновой коридорЭкспорт
    0
    04.09.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 8 месяцев 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам 8 месяцев 2024 года через российские глубоководные порты […]
    Только для подписчиков
    2024ЗерноЧерное мореЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.10.2024 О контейнерных трендах в Новороссийске
    30.10.2024 Терминал «Моби Дик» в Кронштадте расширяет парк техники
    29.10.2024 COSCO заказывает контейнеровозы за юани
    28.10.2024 FESCO приняла контейнеровоз «Капитан Малахов»
    28.10.2024 Первый в мире складной контейнер «5 в 1»
    28.10.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2024
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    16.10.2024 Литва намерена денонсировать договор с РФ о торговом судоходстве
    16.10.2024 Увеличен объем квоты на вывоз минеральных удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •