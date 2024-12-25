Речные перевозки в навигацию 2024 выросли на 9.7%

В навигацию 2024 года внутренним водным транспортом перевезено порядка 120 млн тонн, что на 9,7% больше, чем в прошлом году. Набольший рост грузоперевозок отмечается в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах. Такая информация была озвучена в ходе совместного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.

Как сообщает пресс-служба агентства, в Азово-Донском бассейне объём грузоперевозок вырос на 28%, в Волго-Донском – на 27%, в Московском – на 22%, а в Камском – на 20%.

Через шлюзы прошло более 158 тыс. судов, в том числе более 32 тыс. пассажирских.

Проведены дноуглубительные работы в объёме 21 млн куб. м.

В рамках государственных программ и с применением льготного лизинга построено 12 судов технического флота, в том числе 9 земснарядов.

Фото: Росморречфлот