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Речные перевозки в навигацию 2024 выросли на 9.7%
25.12.2024

Речные перевозки в навигацию 2024 выросли на 9.7%

    • В навигацию 2024 года внутренним водным транспортом перевезено порядка 120 млн тонн, что на 9,7% больше, чем в прошлом году. Набольший рост грузоперевозок отмечается в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах. Такая информация была озвучена в ходе совместного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте.

    Как сообщает пресс-служба агентства, в Азово-Донском бассейне объём грузоперевозок вырос на 28%, в Волго-Донском – на 27%, в Московском – на 22%, а в Камском – на 20%.

    Через шлюзы прошло более 158 тыс. судов, в том числе более 32 тыс. пассажирских.

    Проведены дноуглубительные работы в объёме 21 млн куб. м.

    В рамках государственных программ и с применением льготного лизинга построено 12 судов технического флота, в том числе 9 земснарядов.

    Фото: Росморречфлот


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