Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
26.09.2024

Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры

    • Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил президенту России вариант финансирования модернизации транспортно-логистической системы Дальнего Востока. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, О.Кожемяко выступил с инициативой направить часть возросших таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры приморских железных и автомобильных дорог для увеличения грузооборота через порты края со странами АТР.

    Свое предложение руководитель Приморья озвучил на заседании Президиума Государственного Совета по вопросу развития экспорта, который состоялся в 25 сентября. Одной из ключевых тем заседания стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. Также обсуждались меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности.

    По словам О.Кожемяко, только через приморские порты проходит около 156 млн тонн сырьевых и не сырьевых грузов, обратных контейнеров, причем их импорт превышает почти в два раза экспорт. Так, в настоящее время в крае строится транспортно-логистический центр «Артем», который будет обрабатывать полувагоны, загружать в них контейнеры, что позволит дополнительно увеличить до 12 млн тонн грузов.

    «Мы попросили о том, чтобы часть полученных таможенных платежей шла на модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, погранпереходов. Это позволит увеличить портовые мощности, дать возможности к выгрузке контейнеров, освобождению портов. Президент поддержал наш проект», – сказал губернатор.

    Он отметил, что эти решения очень важны для Приморского края как входных ворот со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию и из России в страны АТР. Увеличение портовых мощностей скажется на поступлении налогов, созданию новых рабочих мест.

    Фото: сайт Кремля / Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, январь 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам первого месяца 2024 года через российские глубоководные порты […]
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузызерновые терминалыРоссия
    0
    08.05.2024
    Российский экспорт ядерных реакторов в ЕС, январь-февраль 2024
    По данным Евростата, российский экспорт ядерных реакторов, тепловыделяющих элементов (твэлов), необлученных, для ядерных реакторов; […]
    2024ЕвросоюзЕвростатРоссия
    0
    15.01.2024
    Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, январь-октябрь 2023
    По данным Евростата, российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз в январе-октябре 2023 года […]
    Только для подписчиков
    2023ЕвросоюзЕвростатовощи
    0
    24.09.2024
    Внешняя торговля РФ в январе-июле 2024 года
    Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за […]
    Только для подписчиков
    2024ИмпортРоссияТоварооборот
    0
    02.04.2024
    Экспорт зерновых из глубоководных российских портов Черного моря, 3 месяца 2024
    По данным портала PortBureau.ru, по итогам первого квартала 2024 года через российские глубоководные порты […]
    Только для подписчиков
    2024Зерновые грузызерновые терминалыРоссия
    0
    01.07.2024
    Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    Правительство РФ в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, необходимого для […]
    квоталомпродлениеЧерные металлы
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2024 MSC vs Maersk
    26.09.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе снизился на 9,9%
    25.09.2024 Есть ли альтернатива полувагонам
    25.09.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в августе 2024 в деталях
    25.09.2024 Рейтинг морских линейных операторов в РФ
    24.09.2024 Контейнеровоз FESCO потерял контейнеры в порту Наньша
    Госрегулирование Показать всё
    26.09.2024 Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры
    26.09.2024 В.Путин призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •