Губернатор Приморья предложил направить часть таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил президенту России вариант финансирования модернизации транспортно-логистической системы Дальнего Востока. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, О.Кожемяко выступил с инициативой направить часть возросших таможенных платежей на модернизацию транспортной инфраструктуры приморских железных и автомобильных дорог для увеличения грузооборота через порты края со странами АТР.

Свое предложение руководитель Приморья озвучил на заседании Президиума Государственного Совета по вопросу развития экспорта, который состоялся в 25 сентября. Одной из ключевых тем заседания стала возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. Также обсуждались меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности.

По словам О.Кожемяко, только через приморские порты проходит около 156 млн тонн сырьевых и не сырьевых грузов, обратных контейнеров, причем их импорт превышает почти в два раза экспорт. Так, в настоящее время в крае строится транспортно-логистический центр «Артем», который будет обрабатывать полувагоны, загружать в них контейнеры, что позволит дополнительно увеличить до 12 млн тонн грузов.

«Мы попросили о том, чтобы часть полученных таможенных платежей шла на модернизацию железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, погранпереходов. Это позволит увеличить портовые мощности, дать возможности к выгрузке контейнеров, освобождению портов. Президент поддержал наш проект», – сказал губернатор.

Он отметил, что эти решения очень важны для Приморского края как входных ворот со стороны Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию и из России в страны АТР. Увеличение портовых мощностей скажется на поступлении налогов, созданию новых рабочих мест.

Фото: сайт Кремля / Рамиль Ситдиков, РИА «Новости»